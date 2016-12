Plan pentru controlul populaţiei canine din Medgidia

Primăria Medgidia va încheia un protocol de colaborare cu Asociația „Save the dogs and other animals”, în vederea reducerii pe cale naturală a înmulțirii câinilor fără stăpân, prin aplicarea unui sistem modern de tratare a patrupedelor. Programul Primăriei cuprinde sterilizarea, vaccinarea şi microciparea câinilor. Potrivit Primăriei, câinii bolnavi incurabil vor fi eutanasiaţi de către personal specializat al Asociaţiei „Save the dogs“. Programul mai prevede ca revendicarea sau adopţia patrupedelor fără stăpân să se facă numai după ce acestea au fost sterilizate, vaccinate antirabic, deparazitate şi identificate prin aplicarea de crotali şi microcipuri. Primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache, a declarat că programul de sterilizare a câinilor a fost împărţit în două etape. În prima parte, Primăria a sterilizat, vaccinat antirabic şi microcipat toţi câinii cu stăpân, cu excepţia celor de rasă, acţiuni urmate de crearea unei baze de date care va fi corelată la o bază naţională. „Toată lumea îşi doreşte să ne ocupăm de câinii maidanezi, ceea ce încercăm să şi facem. Numai că adevărata problemă o reprezintă patrupedele din gospodăriile oamenilor, deoarece puii acestora ajung de cele mai multe ori pe stradă, pentru că sunt aruncaţi de stăpâni. Şi, astfel, se înmulţeşte populaţia canină din oraş. Degeaba îi sterilizăm noi pe cei din stradă dacă apar alţii de la case”, a spus Iordache.