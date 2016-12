Plan pentru o igienă orală mai bună

Constanţa se alătură campaniei de prevenţie „Zâmbeşte România”, parte a Platformei Europene pentru o igienă orală mai bună, campanie lansată de GlaxoSmithKline (GSK) Consumer Healthcare România şi Wrigley România - axată pe conştientizarea problemelor privind importanţa sănătăţii orale şi educarea în acest sens. Ieri, la Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii „Ovidius” Constanţa a fost organizată o masă rotundă, ocazie cu care factorii de decizie au discutat despre starea actuală de sănătate orală la nivel local, dar şi despre modurile în care se pot dezvolta programe de educaţie şi prevenţie pentru îmbunătăţirea sănătăţii orale în judeţul nostru. „Având în vedere consecinţele lipsei igienei orale asupra stării generale de bine a organismului, obiectivul pe termen lung al campaniei este de a dezvolta, împreună cu autorităţile centrale şi locale, un proiect cu o durată de 4 ani în 24 şcoli şi grădiniţele din judeţ pentru a informa peste 2.000 de elevi şi implicit familiile acestora despre importanţa igienei orale şi despre soluţiile de prevenire a afecţiunilor la nivelul cavităţii bucale”, potrivit organizatorilor. Prezentă la întâlnire, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie „Tomis”, dr. Laura Condur, s-a arătat deschisă implicării active în derularea campaniei, precizând totodată că, în Mangalia, sunt deja desfăşurate, de patru ani, acţiuni educative în acest sens, „oamenii fiind deschişi la educaţia orală”. În Constanţa, în acest sens, şi conducerea Şcolii Lucian Blaga a promis implicare. Decanul Facultăţii de Medicină Denatară, dr. Aureliana Caraiane, a declarat că studenţii facultăţii vor ajuta în sprijinirea campaniei, iar dacă va fi nevoie ar putea fi pusă în acţiune şi Caravana de Medicină Dentară (lansată în premieră naţională la Constanţa, achiziţionată de Facultatea de Medicină Dentară în 2011, prin proiectul „Caravan of the health and education”). „În România, conform unui studiu elaborat cu privire la starea de sănătate orală, 69% dintre cei intervievaţi ajung la medicul stomatolog doar atunci când au probleme care puteau fi evitate printr-o bună igienă orală.”, a declarat Victor Geus, General Manager Central Europe South, GSK România. La rândul său, Mihai Georgescu, Managing Director Balkan East, Wrigley Romania, a subliniat că printre cele mai importante probleme de sănătate în România, care afectează în mare parte atât copiii cât şi adulţii, sunt afecţiunile cavităţii bucale. Directorul executiv al Uniunii Naţionale a Asociaţiilor Stomatologice, dr. Alexandru Brezoescu, susţine că „obiceiurile care includ o dietă sănătoasă, vizite regulate la medicul stomatolog şi periajul zilnic vor ajuta la îmbunătăţirea igienei orale”.