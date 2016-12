Plan pentru refacerea aleilor dintre blocuri

CONTRACT În urmă cu un an, Primăria Medgidia a realizat un plan multianual pentru întreţinerea şi modernizarea sistemului rutier din municipiu. Ca urmare a unei proceduri de achiziţie publică, zilele trecute, primarul Marian Iordache a semnat contractul pentru asfaltarea a 13 străzi din Medgidia, la care se adaugă o suprafaţă de 31.800 metri pătraţi de alei între blocuri. Valoarea totală a contractului este de 9.188.059 de lei, fără TVA. Lucrările vor fi executate, începând din acest an, de către o firmă din comuna Voluntari, judeţul Ilfov. Astfel, vor fi asfaltate străzile Theodor Aman, Luminii, Dropiilor, Panairului, Plopilor, Griviţei (între străzile Decebal şi Viilor), Siretului (între Mărgăritarului şi Jiului), Sucevei, Jiului (între Siretului şi Poporului), Hidrofor, Spitalului (între Republicii şi Ion Creangă), Oprea Haraciu, Ion Creangă (între Republicii şi Mărgăritarului). „Ne dorim ca programul de asfaltare să continue, mai ales că infrastructura rutieră a unui oraş spune foarte multe despre localitatea respectivă. Creează confort cetăţenilor şi siguranţă în trafic. Este un proiect ambiţios, pentru care am găsit resursele necesare derulării obiectivului, care provin, pe de o parte, dintr-un credit furnizor, iar pe de altă parte, din fonduri europene”, a spus Iordache.

ALEILE Conducerea administraţiei locale spune că strategia a fost făcută în special pentru refacerea tuturor aleilor dintre blocuri, pentru care exista deja finanţare. „Vom începe sistematic. Practic, nicio zonă în care există aglomerări de blocuri nu va „scăpa” anul acesta de asfaltare”, a spus Iordache. El a adăugat că Medgidia are în total 106 kilometri de străzi, din care până acum au fost modernizaţi 31 de kilometri, în perioada 2004 - 2012: şapte kilometri în timpul administraţiei Moinescu şi 24 de kilometri reabilitaţi de administraţia Iordache.