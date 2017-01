Planete asemănătoare cu Terra, în vecinătatea galaxiei noastre

Deşi nu au fost încă descoperite, există planete asemănătoare cu Pămîntul, în ceea ce priveşte condiţiile de susţinere a vieţii, pe orbita unor stele din vecinătatea galaxiei noastre, au declarat astrofizicienii americani. ”Există cîteva duzini de stele asemănătoare Soarelui nostru, la o distanţă de aproximativ 30 de ani lumină şi cred că multe dintre acestea, poate chiar jumătate din ele, au în jurul lor planete asemănătoare cu Pămîntul”, a declarat Alan Boss, cu ocazia conferinţei anuale organizate de American Association for the Advancement of Science (AAAS).

Alan Boss, astrofizician la Carnegie Institution for Science, este convins de faptul că mai multe planete de dimensiunile Terrei vor putea fi descoperite cu ajutorul lui Kepler, un telescop spaţial pe care agenţia spaţială americană (NASA) urmează să îl lanseze pe 5 martie, sau a lui COROT, satelitul franco-european care este echipat cu un telescop, aflat deja pe orbită încă din 2006. COROT a descoperit deja cîteva exoplanete - din afara sistemului nostru solar - mai mici. Una dintre ele este puţin mai mare decît jumătate din Terra, dar este foarte aproape de steaua în jurul căreia orbitează şi este foarte fierbinte. Imaginile noilor planete vor prezenta caracteristicile atmosferelor care le înconjoară şi îi vor ajuta pe oamenii de ştiinţă să determine concentraţiile de metan şi de oxigen. Prin aceste metode, cercetătorii vor şti nu numai dacă o planetă este locuibilă, dar şi dacă ea este nelocuită în prezent.