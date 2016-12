Plângere penală împotriva primarului din Cuza Vodă

PLÂNGERE PENALĂ Scandal în localitatea constănţeană Cuza Vodă! Reprezentanţii organizaţiei comunale a PSD au depus ieri o plângere penală împotriva mai multor persoane, printre care se numără şi primarul PDL al comunei Cuza Vodă, Niculae Horneţ. Aceştia îl acuză pe edil că, împreună cu viceprimarul şi mai mulţi consilieri locali, ar fi încercat să-i împiedice pe localnici să-şi exercite dreptul la vot. „Începând de dimineaţă, de la orele 07.00, primarul, viceprimarul şi câţiva consilieri PDL s-au postat la intrarea în Şcoala Generală din Cuza Vodă, acolo unde s-au deschis două secţii de votare pentru referendum. I-au urmărit pe oamenii care au venit să voteze, i-au înregistrat, le-au spus să plece acasă, iar unora le-au făcut fotografii, pentru a-i intimida. Scopul lor este să-i sperie. Săptămâna trecută au umblat din casă în casă şi le-au spus cetăţenilor comunei să nu vină la vot. Au generat o atmosferă tensionată şi din acest motiv ne-am adresat autorităţilor”, a declarat Eugen Dumitru, preşedintele PSD Cuza Vodă.

„NU ESTE ADEVĂRAT” Primarul comunei Cuza Vodă, Niculae Horneţ, susţine, însă, că nu a făcut nimic pentru a-i împiedica pe localnici să îşi exercite dreptul la vot. „Nu este nimic adevărat din ceea ce susţine fostul primar. El stă la secţia de votare, iar pe mine m-au dat afară de acolo. Am mers, într-adevăr, la şcoală în această dimineaţă, pentru a deschide secţiile de votare şi am mai întârziat acolo în jur de o jumătate de oră. M-am întors pe la prânz şi am mai stat în apropierea şcolii timp de aproape o oră, dar nu am făcut nimic pentru a-i intimida pe cetăţenii care au venit să voteze. Nu am făcut fotografii, nu am ameninţat pe nimeni”, a declarat primarul Niculae Horneţ.

CERCETĂRI Cazul a ajuns în atenţia poliţiştilor, care au început cercetările pentru a face lumină în acest caz. „Poliţiştii au deschis dosar pentru infracţiunea prevăzută la articolul 52 din Legea 3/ 2000, care spune că împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a participa la referendum se pedepseşte cu închisoarea de la şase luni la cinci ani. Cercetările sunt coordonate de procurorul de caz, urmând a se da soluţie legală prin Parchet”, a declarat insp. princ. Carmen Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al Centrului Judeţean de Comunicare Constanţa.