Plângere penală pentru agresarea unui copil cu dizabilităţi

Preşedintele Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD), Mădălina Turza, a depus o plângere penală împotriva cadrelor didactice de la o clasă pregătitoare din Şcoala Specială nr. 11 din Capitală, pentru lovire şi rele tratamente aplicate fiicei ei de nouă ani, care are sindrom Down. Plângerea penală vizează cadrele didactice de la clasa pregătitoare A din cadrul Şcolii Speciale nr. 11 din Capitală şi a fost depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, a precizat Mădălina Turza. „La data de 22 ianuarie 2014, fiica mea a fost agresată verbal şi fizic de către cadrele didactice prezente în clasă, în cadrul programului şcolar la grupa pregătitoare A. Agresiunile fizice la care a fost supusă fiica mea sunt susţinute prin certificatul medico-legal eliberat de Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”“, se arată în comunicatul transmis, vineri, presei. „Concluzia examenului medico-legal arată că minora în cauză prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce, la data de 22.01.2014, prin lovire cu un corp dur. Dincolo de traumele fizice suferite de fiica mea, evaluările psihologice, dar şi observaţia personală indică un comportament post-traumatic evident, manifestat printr-o serie de indicatori nespecifici comportamentului şi personalităţii sale. Conform raportului de evaluare psihologică, fiica mea prezintă: „modificări ale comportamentului, în sensul în care a suferit o agresiune (...retrasă, nu dorea să comunice, era speriată, pentru ca apoi, cu ajutorul familiei şi al terapeuţilor, să revină la comportamentul său normal). Această succesiune de comportamente s-a produs în două momente pe parcursul celor 15 zile. Aceste schimbări de comportament denotă suferinţă din partea copilului în urma unei agresiuni (indiferent de ce natură: psihică, fizică, verbală)”“, se mai arată în comunicat. Turza precizează că, încă de la începerea cursurilor, în cadrul Şcolii Speciale nr. 11, atât ea, cât şi soţul său au fost permanent îndemnaţi să-i administreze copilului tratamente neuroleptice în vederea sedării, în ciuda faptului că aceştia au precizat constant că fata are probleme cardiace. Preşedintele CEDCD consideră că agresarea unui copil de către un cadru didactic în timpul orelor de curs reprezintă o faptă extrem de gravă, cu incidenţă în legea penală şi civilă, care denotă încă o dată tratamentul inuman şi degradant constant la care sunt supuşi copiii cu dizabilităţi.

"În ultimii trei ani am apărat drepturile a sute de copii cu dizabilităţi aflaţi în situaţii de discriminare sau abuz, am făcut plângeri, sesizări, acţiuni în instanţă, am denunţat şi am obţinut decizii definitive. Am încercat să mă obişnuiesc cu ideea că nu există servicii, că nu există un sistem de educaţie adecvat nevoilor lor şi am încercat să schimb ceva. Astăzi, însă, sistemul mi-a declarat război personal. Copilul meu a fost bătut. Copilul meu a fost chinuit. Copilul meu nu a putut să-mi spună. A trebuit să apară urme fizice ca să-i înţeleg suferinţa. (...) Nu voi ezita să mă folosesc de toate mijloacele legale existente pentru ca vocea lor să fie auzită dincolo de tăcerea la care sunt condamnaţi de sistemul din România", a declarat Mădălina Turza.