Plângere penală şi expertiză medico-legală

Primarul din Ghindăreşti susţine că îşi va scoate certificat medico-legal şi că va depune plângere penală împotriva poliţistului care l-a bătut în plină stradă. „Mâine (astăzi - n.r.) voi merge la Serviciul de Medicină Legală din Constanţa pentru a scoate un certificat constatator. De acolo, însoţit de un avocat, mă voi duce la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, pentru a depune plângere împotriva poliţistului“, a declarat primarul comunei Ghindăreşti, Adrian Vartolomei. Totodată, edilul susţine că nu ştie de ce l-a atacat poliţistul Marius Ivan şi că nu este adevărat că la mijlocul conflictului s-ar afla o femeie. „Nu ştiu ce are cu mine. Nu este vorba de nicio femeie. Fosta lui soţie este angajată la Primărie, ce să fac acum, să o dau afară? Eu nu am nicio legătură cu ea“, a spus Vartolomei. Scandalul dintre cei doi a avut loc marţi seară. „Era ora 17.40 când m-am dus să cumpăr pâine. În momentul în care am ajuns în dreptul casei agentului Marius Ivan, am observat că acesta vine spre mine. Am crezut că vrea să ne împăcăm după bătaia pe care mi-a dat-o în septembrie. Când s-a apropiat, însă, a început să mă lovească până am căzut. Atunci s-a întors în curtea lui şi a urlat la mine: „De ce ţipi aşa de tare?”“, a povestit primarul din Ghindăreşti. Referitor la incidentul din septembrie, acesta susţine că a fost atacat fără motiv în timp ce îşi ducea copiii la grădiniţă. „Pe 30 septembrie, la doi paşi de grădiniţa unde trebuia să îmi duc copiii, a sărit fără niciun motiv asupra mea. Nu a contat că amândoi eram cu cei mici. A venit spre mine şi m-a lovit cu capul în gură. În urma loviturii primite, eu am căzut inconştient la pământ. Gândiţi-vă prin ce au trecut copiii mei când m-au văzut plin de sânge...“, a declarat Adrian Vartolomei.