Plângere privind interceptările NSA

Uniunea americană de Apărare a Libertăţilor Civile (ACLU) a depus o plângere împotriva administraţiei Obama, pentru a o constrânge să-i informeze pe acuzaţii de terorism că au fost spionaţi în cadrul programului Agenţiei de Securitate Naţională (NSA). ”Această plângere depusă la un tribunal din New York, în virtutea legii privind libertatea de informare, are ca scop să arate cum justifică administraţia americană neinformarea acuzaţilor în legătură cu elementele acuzării obţinute prin supravegherea de către NSA şi să spună care este politica sa în prezent”, a explicat Patrick Toomey, avocat din cadrul ACLU pentru afaceri privind securitatea naţională. ”Abţinându-se să le spună acuzaţilor că au fost supravegheaţi de NSA în virtutea legii amendate de FSA, care autorizează supravegherea comunicaţiilor internaţionale ale americanilor, administraţia împiedică efectiv ca programul său de interceptări fără mandat judiciar să fie evaluat de justiţie”, a adăugat acesta.

Departamentul Justiţiei a declarat Curţii Supreme că examinarea legii privind spionajul este posibilă, dar a făcut-o imposibilă prin păstrarea secretului în privinţa celor care au fost spionaţi, inclusiv în faţa acuzaţilor care au dreptul legal să ştie acest lucru. În cinci ani de aplicare a legii, nici măcar un acuzat nu a fost informat în legătură cu intenţia Guvernului de a folosi sau de a publica elemente obţinute în acest fel, se poate citi în plângerea de zece pagini. ACLU explică în această plângere că a contactat diviziile penală şi de securitate naţională din cadrul Departamentului Justiţiei, precum şi biroul procurorilor federali şi FBI, pentru a i se preda dosarele în cauză, dar fără rezultat.

DAUNE ŞI INTERESE Pe de altă parte, fostul consultant al NSA, Edward Snowden, a dat asigurări într-un interviu apărut în cotidianul ”The New York Times” că nu a luat cu el niciun document secret când a fugit în Rusia, unde s-a refugiat din luna iunie. Edward Snowden a menţionat că a dat jurnaliştilor toate documentele pe care le avea încă de la Hong Kong, înainte de a pleca în Rusia, unde a obţinut azil pentru un an. ”Să fi luat documente nu ar fi servit interesului public”, a declarat acesta. Fostul consultant a mai afirmat că a putut proteja aceste documente de serviciile de informaţii chineze cu ajutorul cunoştinţelor pe care le-a dobândit în timp ce a lucrat pentru agenţia americană. ”Nicio şansă ca ruşii sau chinezii să fi putut primi vreun document”, a subliniat acesta.

SCHIMBARE IN EXTREMIS Directorul NSA, generalul Keith Alexander, va ieşi la pensie în primăvară, dar plecarea sa nu are nimic de-a face cu afacerea Snowden, au asigurat responsabili americani. Căutările sunt în curs pentru a se găsi un succesor generalului Alexander, care a condus timp de opt ani agenţia, ţinta criticilor puternice după dezvăluirile din iunie ale lui Snowden privind programele de supraveghere. Adjunctul său, John Inglis, îşi va părăsi şi el, în curând, postul. Generalul Alexander şi-a exprimat deja, de câteva luni, intenţia de a ieşi la pensie în primăvara lui 2014, la sfârşitul mandatului său actual, a cărui durată a fost extinsă, a declarat purtătoarea de cuvânt a NSA, Vanee Vines. Când generalul Alexander a fost menţinut în postul său în martie 2013, avea un acord cu şeful Pentagonului şi şeful statului major al armatei pentru a rămâne un an în plus, până în martie 2014. Acesta a fost numit în 2005 şi a fost reales în funcţie de trei ori de atunci. Este cel care a stat cel mai mult timp la conducerea agenţiei, de la fondarea sa în anul 1952. Plecarea sa ar putea oferi ocazia administraţiei Obama să reconfigureze agenţia, ale cărei puteri sunt criticate chiar şi în cadrul Congresului, după dezvăluirile lui Edward Snowden.