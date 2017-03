Plângeri la adresa Grădiniței nr. 53 din Constanța. Vezi ce s-a întâmplat!

Mai mulți părinți s-au plâns de faptul că micuții lor s-ar fi îmbolnăvit din cauza mâncării pe care o primesc la grădiniță, scrie Neptun Tv. Este vorba despre Grădinița nr. 53 din Constanța. Părinții se plâng că, de fapt, copiii stau nemâncați toată ziua pentru că refuză hrana, despre care spun că nu are gust bun. Unii mai și mănâncă, după care li se face rău. Și s-ar părea că situația „nu este de ieri, de azi“. ”În decembrie, am fost personal și am gustat mâncarea. Aveau copiii mămăligă cu brânză și iaurt, aia nu era brânză și nici ăla iaurt. Mămăliga era crudă, nu puteai să o mânânci... am gustat și tochitura de porc, în momentul în care am băgat furculița era carnea piatră, era nefiartă”, spune unul dintre părinți, citat de Neptun Tv. Un alt părinte a precizat că a primit un telefon din partea grădiniței prin care era anunțat să vină să își ia copilul acasă pentru că vomită. ”Am dus-o la spital și mi s-a spus că are enterocolită, așteptând să îmi iau copilul din sala de clasă au mai fost copii care vomitau. Am înțeles că au mâncat brânză cu smântână, dar asta mânâncă și acasă; și la prânz ciorbă... și au început să vomite mai mulți”, a spus un alt părinte, citat de aceeași sursă. Tot potrivit Neptun Tv, conducerea grădiniței a refuzat să dea vreo declarație în acest sens. Pe de altă parte, reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică au explicat că, în mod normal, dacă li s-ar fi făcut rău din cauza mâncării ar fi fost înștiințați și cei de Spitalul de Boli Infecțioase. Și cum acest lucru nu s-a întâmplat, nu este exclus să vorbim despre o enterocolită virală. La rândul lor, reprezentanții Inspectoratului Școlar (ISJ) Constanța spun că vor monitoriza activitatea grădiniței, unde au fost luate deja câteva măsuri de remediere a conflictului dintre părinți și conducere, punctează Neptun Tv. Inspectorul ISJ Constanța, Irinela Nicolea, a declarat, pentru Neptun Tv, că ”o soluție ar fi angajarea unui medic nutriționist care să ofere meniuri corecte din punct de vedere nutritiv și caloric, iar la propunerea părinților, dacă vom avea acceptul tuturor, vom instala camere de luat vederi în sala de mese, pe holuri, pe zona de bucătărie”.