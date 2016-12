„Plant a tree for Peace 2012“, un succes şi la Mircea Vodă

Campania internaţională „Plant a tree for Peace 2012“ s-a derulat în 21 septembrie cu mare succes şi în localitatea constănţeană Mircea Vodă. Elevii şcolii din localitate, coordonaţi de directorul unităţii de învăţământ au plantat mai mulţi copaci în acelaşi timp cu alţi elevi ai şcolilor din întreaga lume. Cu o vechime de câţiva ani, evenimentul a dobândit din ce în ce mai mult succes an de an. De exemplu, anul trecut, elevi din peste 5.000 de şcoli din 132 de state de pe glob au plantat 600.000 de copaci în cursul unei singure zile. Iar anul acesta evenimentul a avut o amploare şi mai mare. „Plantarea de copaci este importantă pentru noi toţi. Mai întâi, pentru că ne aminteşte de natură şi de importanţa protejării ei. În al doilea rând, am ales această zi a Păcii Mondiale pentru a marca pacea şi continuitatea vieţii. Cu activitatea noastră de plantare din această zi vom contribui şi vom ajuta Organizaţia Naţiunilor Unite să atingă cele opt obiective globale de dezvoltare ale mileniului“, a declarat primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu. „Plant a tree for Peace 2012“ este o campanie organizată de Learning about Forests-LEAF şi ENO-Environment Online, o şcoală globală virtuală pentru creşterea responsabilităţii faţă de mediu şi dezvoltarea sustenabilă. Şcolile din întreaga lume abordează aceleaşi subiecte cu privire la mediul înconjurător şi împărtăşesc rezultatele activităţii de învăţare în comunităţile din care provin şi lumii întregi, pe internet.