Pe 22 aprilie va fi marcată Ziua Pământului, iar lansarea filmului ”Avatar” pe DVD coincide cu această zi. Din această cauză, studiourile Fox s-au angajat să planteze un milion de copaci în toată lumea, până la sfârşitul acestui an. În parteneriat cu asociaţia Earth Day Network, studiourile americane Century Fox vor lansa, cu ocazia ieşirii pe piaţă a filmului ”Avatar” pe DVD, un program mondial constând în plantarea unui milion de copaci, în acest an, în 15 ţări din toată lumea. ”Mă bucur că am ocazia să împărtăşesc, datorită filmului , un mesaj pentru mediu, la a 40-a aniversare a Zilei Pământului. Angajamentul şi acţiunile Earth Day Network în vederea promovării dezvoltării durabile şi a unei planete sănătoase se potrivesc perfect cu temele din film”, afirmă regizorul James Cameron.

Asociaţia Earth Day Network, care se va ocupa de îngrijirea copacilor plantaţi până la maturitate, consideră că filmul ”Avatar” transmite un mesaj general asupra pericolului pe care-l reprezintă supraexploatarea resurselor naturale terestre şi aduce în prim-plan necesitatea de a proteja planeta şi omenirea. Kathleen Rogers, preşedinta Earth Day Network, speră ca această iniţiativă să îi inspire şi pe alţii să lupte împotriva încălzirii climatice.