Plantări de pomi fructiferi la Mangalia

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a continuat, ieri, programul „Refacerea livezilor dobrogene”, demarat anul trecut. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu însoţit de cei doi vicepreşedinţi, Cristian Darie şi Cristinel Dragomir s-a deplasat ieri la Mangalia, unde, împreună cu primarul oraşului, Claudiu Tusac, au plantat peste 800 de pomi fructiferi la Şcoala Generală “Gala Galaction”, Grupul Şcolar Industrial “Ion Bănescu” şi Liceul Teoretic “Callatis”, precum şi la Biserica Adormirea Maicii Domnului. “Astăzi am ajuns la Mangalia cu acest program de refacere a livezilor în Dobrogea, pentru a planta pomi fructiferi alături de elevii unităţilor de învăţământ. A planta un pom este cel mai important lucru pe care îl putem face în viaţă. Sunt mirat de faptul că elevii sunt surprinşi de acest gest simplu de a planta un pom, gândindu-mă totodată cât de greşit este faptul că a dispărut din programa şcolară a României educarea copiiilor prin plantarea pomilor. Este o chestiune cât se poate de normală. Pare anormală pentru că nu o mai face nimeni în România. Fiecare elev din instituţiile de învăţământ în care am fost a semnat un angajament prin care va îngriji copacul pe care l-a plantat, şi pe care îl va preda unui alt elev când va pleca din şcoală. Sper că exemplul nostru va fi urmat şi de alţi locuitori ai judeţului. Acest program, de refacere a livezilor, este de fapt o continuare a programelor de refacere a perdelelor forestiere şi de împădurire a terenurilor degradate”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Programul este implementat în toate localităţile judeţului, cu sprijinul Regiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, puieţii de pomi fructiferi fiind luaţi de la Staţiunea de Cercetare şi Experimentare Valu lui Traian. “Acest program are trei mari valenţe. În primul rând implicăm copii şi elevi din şcolile din judeţ şi îi învăţăm ce înseamnă să planteze un pom. În al doilea rând, prin acest program ne dorim să micşorăm importul de fructe la nivelul judeţului Constanţa şi să încercăm să înlocuim fructele “de cauciuc” din alte ţări, cu fructe sănătoase, pe care le producem în judeţul nostru. În fine, în al treilea rând, prin acest program ne dorim să ridicăm gradul de împădurire, pentru că orice copac plantat înseamnă oxigen, înseamnă aer curat”, a declarat vicepreşedintele CJC Cristian Darie. La rândul său, vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir a declarat că acţiunea de plantare a pomilor fructiferi este poate una dintre cele mai de succes ale autorităţii judeţene. “Am plantat şi eu alături de elevi, lucru pe care nu l-am mai făcut de mult, dar voi încerca să plantez cât mai mulţi pomi în acest an”, a spus Cristinel Dragomir. La plantarea puieţilor de vişin, cireş, nectarin, prun, măr şi piersic, reprezentanţii autorităţilor au fost ajutaţi de elevii unităţilor de învăţământ din Mangalia, care susţin că se vor îngriji cum ştiu ei mai bine de pomii pe care i-au plantat. “Acţiunea CJC a decurs foarte bine, elevii au participat cu entuziasmul caracteristic vârstei şi, în pofida vremii reci, s-a reuşit plantarea tuturor puieţilor primiţi. Rămâne acum tot în responsabilitatea tinerilor să urmărească evoluţia lor, să-i protejeze şi să-i îngrijească, iar noi le vom fi alături cu tot ceea ce mai au nevoie. Programul \"Refacerea livezilor dobrogene\" iniţiat de preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, vine în sprijinul comunităţilor locale, atât pentru refacerea spaţiilor verzi cât şi pentru formarea la tineri a unui comportament responsabil faţă de pomii fructiferi. Iar, pe viitor, fructele rezultate vor contribui la o creştere sănătoasă a copiilor care frecventează şcolile respective”, a declarat primarul municipiului Mangalia, Claudiu Tusac.