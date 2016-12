Planul de salvare al lui Michael Jackson

Familia regretatului artist Michael Jackson făcuse aranjamentele necesare pentru a-l duce pe acesta în Bahrain, regat din Golful Persic, dacă ar fi fost găsit vinovat de molestare de minori, în procesul din 2005. Fratele vedetei Jermaine Jackson a mărturisit că un avion privat, finanţat de un prieten, era pregătit să îl ducă pe Regele muzicii Pop în Bahrain, dacă acesta ar fi fost condamnat în procesul din 2005, în care Michael Jackson era acuzat de molestare de minori. Fostul membru al formaţiei Jackson 5 a mai spus că fratele său mai mic nu ştia nimic despre acest plan, dar că este de părere că l-ar fi acceptat, deoarece nu ar fi supravieţuit în închisoare. „Dacă mi-ar fi crucificat fratele pentru ceva ce nu a făcut, America nu ar fi meritat ca noi să ne întoarcem aici. În definitiv, se presupune că este ţara celor curajoşi, leagănul libertăţii, al democraţiei şi al libertăţii de exprimare. În felul în care s-au purtat cu el nu există toate astea. De ce ar fi trebuit să meargă la închisoare pentru ceva ce nu a făcut”, a declarat Jermaine Jackson într-un interviu acordat revistei „The Times”.

În iunie 2005, Michael Jackson a fost găsit nevinovat, după un proces care a durat patru luni. Acesta fusese acuzat de molestarea lui Gavin Arvizo, atunci în vârstă de 13 ani, căruia starul pop i-ar fi dat băuturi alcoolice. De asemenea, starul pop fusese acuzat că ar fi făcut planuri să îl răpească pe băiat şi pe familia lui. Jermaine Jackson, în vârstă de 56 de ani, a povestit în cartea sa, „You Are Not Alone: Michael Through A Brother\'s Eyes”, că verificase telefonic disponibilitatea avionului care l-ar fi dus pe Michael în Bahrain. A mai mărturisit că şi-ar fi revocat cetăţenia americană, dacă Regele muzicii Pop ar fi fost condamnat, şi s-ar fi străduit ca toată familia lui să fie mutată în Bahrain, ţară care nu are tratat de extrădare cu SUA. Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009, la Los Angeles, la vârsta de 50 de ani, în urma unui stop cardiac cauzat de o supradoză de medicamente.