Planul la hectar de restructurare a angajaţilor, gata la termen!

Ca şi când acesta ar fi un lucru bun, consilierul pe probleme economice al premierului, Andreea Paul Vass, susţine că, deşi planează multă neîncredere asupra capacităţii Guvernului de reajustare a administraţiei publice, iar procesul este unul lent, totuşi, din 50.000 de bugetari care trebuiau să părăsească sistemul public, din septembrie 2010 până la sfârşitul anului, 24.862 au fost deja restructuraţi, urmând restructurarea altor peste 26.000 de bugetari. \"Multă neîncredere planează asupra capacităţii Guvernului de a reajusta administraţia publică. În realitate, procesul este lent, dar totuşi 82.710 bugetari au părăsit sistemul public din decembrie 2008 până în prezent. Alte 26.047 de persoane urmează să fie disponibilizate până la sfârşitul acestui an\", a afirmat Vass, într-o postare pe blogul său. Potrivit acesteia, în decembrie 2008 erau 1.398.757 de bugetari, iar la începutul lunii septembrie a acestui an, numărul lor a scăzut la 1.340.909. \"Astfel, din cele 1.316.047 de persoane angajate încă în sectorul bugetar, alte cel puţin 26.047 de persoane vor fi disponibilizate până la sfârşitul acestui an, pentru a atinge ţinta asumată public de 1.290.000 de bugetari care să fie plătiţi cu cele 39 de miliarde de lei disponibile în fondul public de salarii în anul 2011\", afirmă Vass. Ea mai susţine că şomajul scade, lună de lună, începând din aprilie 2010, până în prezent. \"Pentru a stimula în continuare absorbţia celor disponibilizaţi pe piaţa privată a forţei de muncă, Guvernul îşi propune modificarea şi completarea Codului Muncii, în spiritul flexibilizării relaţiilor de muncă, al dinamizării şi modernizării pieţei muncii şi armonizarea sa cu prevederile directivelor europene\", mai spune consilierul premierului. Flexibilizarea Codului Muncii de care vorbeşte cu atâta largheţe consilierul lui Boc este posibilitatea pe care preşedintele ţării, Traian Băsescu, o oferă patronilor de a-i transforma pe români în sclavi, aceştia putând fi daţi afară oricând, fără preavize, avertismente sau explicaţii. Practic, angajaţii rămân fără apărare, la mâna angajatorilor!