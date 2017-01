Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor, dezbătut la Mamaia

„Asistenţa Tehnică pentru Elaborarea Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor” este un proiect PHARE în cadrul căruia se va organiza, în perioada 10 - 12 septembrie, la Hotel Comandor din Mamaia, o instruire la nivel regional pentru reprezentanţii autorităţilor de mediu şi administraţiei publice locale din Regiunea 2 Sud Est. Instruirea are ca scop explicarea Metodologiei de elaborare a Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor (PRGD), care a fost elaborată în cadrul proiectului de Asistenţă Tehnică de o echipă de experţi români şi străini ai firmelor Fichtner (Germania), Sweco (Suedia) şi Ramboll (Danemarca) şi aprobată prin Ordinul comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerului Integrării Europene. Pe baza acestei metodologii s-au elaborat opt Planuri Regionale de Gestionarea Deşeurilor (cîte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare a României) ce au intrat în vigoare în luna aprilie a acestui an, cînd au fost publicate în Monitorul Oficial şi notificate Uniunii Europene. Printre prevederile planurilor se numără separarea la sursă a diferitelor categorii de deşeuri (deşeuri periculoase, baterii, deşeuri din echipamente electrice şi electronice, deşeuri reciclabile etc.), colectarea întregii cantităţi de deşeuri generate, eficientizarea fluxului de deşeuri. În cadrul acestei instruiri, vor fi prezentate subiecte ca: stabilirea de obiective la nivel regional pornind de la cele asumate la nivel naţional prin Tratatul de Aderare; fluxuri speciale de deşeuri: de echipamente electrice si electronice, vehicule scoase din uz, deşeuri periculoase, din deşeurile manajere, din construcţii şi demolări, nămoluri de la staţiile de epurare municipale - neclarităţi legislative şi dificultăţi de implementare; prognoza generării deşeurilor municipale, prognoza deşeurilor de ambalaje generate şi determinarea numărului de locuitori ce trebuie să colecteze selectiv pentru a se putea atinge ţintele de reciclare şi valorificare stabilite prin legislaţie; metode moderne de gestionare a deşeurilor şi experienţa ţărilor UE în aplicarea lor - avantaje şi dezavantaje; modul de calcul al capacităţilor diverselor instalaţii de gestionare a deşeurilor; calculul costurilor şi al pragului de suportabilitate pentru populaţie; măsuri de implementare şi responsabilităţi; monitorizarea şi revizuirea PRGD. La acest eveniment vor participa aprox. 80 de reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Agenţiei Regionale şi Agenţiilor locale pentru Protecţia Mediului, Consiliilor Judeţene ale celor 6 judeţe din Regiunea 2, Consiliilor locale, Gărzii Naţionale de Mediu, Operatorilor de salubrizare, Administraţiei Naţionale „Apele Române”.