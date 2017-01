Planul Urbanistic General, la un aviz distanţă

Trei ani şi jumătate. Atât a durat realizarea noului Plan Urbanistic General (PUG) al comunei Poarta Albă, care este total diferit faţă de cel realizat la începutul anilor 2000. „Atunci, realizarea PUG-ului nu a durat decât aproximativ un an. Totul a fost făcut la repezeală, din birou. Acest PUG este foarte important pentru comună, motiv pentru care am dorit să fie făcut aşa cum trebuie, acesta fiind şi motivul pentru care realizarea lui a durat atât de mult. Au fost efectuate măsurători pe fiecare hotar, au fost identificate toate parcelele de pământ care aparţin comunei. A fost o muncă foarte grea, dar am dus-o la bun sfârşit. Acum nu ne mai trebuie decât avizul celor de la Consiliul Judeţean Constanţa şi finalizăm întreaga procedură”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. (R.N.)