Planurile de nuntă ale lui Jennifer Aniston au ajuns în presă

Când tot mai puțini credeau că nunta lui Jennifer Aniston cu Justin Theroux va mai avea loc, după modelul cuplului Angelina Jolie - Brad Pitt, se pare că măcar fosta primă doamnă Pitt va face drumul la altar. În revista ”Hello!” au parvenit detalii despre planurile de nuntă ale actriței americane. Se pare că Jennifer Aniston își va îndeplini dorința arzătoare, exprimată în diverse interviuri, de a-și rosti jurămintele într-o ceremonie pe plajă. Nunta celor doi actori va avea loc pe malul oceanului, în luna august, într-o ceremonie foarte intimă. ”Jennifer și Justin se vor căsători pe plajă, iar tematica va fi una șic și modernă”, a afirmat Kevin Lee, un celebru organizator de nunți. Este mai mult ca sigur că nunta va avea loc în afara granițelor SUA, cel mai probabil în Mexic, destinația de vacanță favorită a actriței.

Jennifer Aniston a apelat la același maestru de ceremonii care i-a organizat și spectaculoasa nuntă din anul 2000 pe care a făcut-o cu Brad Pitt, dar de această dată nu își mai dorește fast. Alături de Justin Theroux va avea parte de o ceremonie tradițională, dar cu o doză de modernitate. ”Nunțile pe plajă sunt foarte amuzante pentru că sunt atât de multe locații spectaculoase, iar priveliștea spre ocean are o notă de romantism și o eleganță specială. Există, cu siguranță, în prezent o tendință cu privire la nunțile organizate vara pe plajă. Anul acesta s-a purtat stilul vintage în ceea ce privește ornamentele, cu mult gri și multe flori”, a mai explicat Kevin Lee.

Jennifer Aniston și Justin Theroux și-au anunțat logodna în august 2012. De obicei, într-un an de zile de la logodnă trebuie organizată nunta și cei doi se pare că țin să respecte măcar data și luna, dacă tot au întârziat doi ani de zile. ”Jennifer este o femeie foarte, foarte drăguță. Este foarte romantică și pune familia pe primul loc”, a adăugat organizatorul de nunți despre actriță. ”El este la fel de frumos și drăguț. Este tot mai drăguț de la an la an. Este ca o gemă pierdută în nisip și strălucește mereu, doar că în altă lumină”, a povestit Kevin Lee despre viitorul mire. Jennifer Aniston și Justin Theroux s-au cunoscut în 2011, când au filmat împreună ”Wanderlust”.