Plasturi pe post de vaccin!?

O metodă de imunizare împotriva gripei ar putea fi plasturii, o descoperire recentă a cercetătorilor Institutului de Tehnologie din Georgia, SUA, dar care va fi disponibilă pe piaţă în 2015. Plasturele are în componenţă “sute de ace microscopice care penetrează suprafaţa superficială a pielii şi apoi se absorb, eliberând o doză de vaccin antigripal”. Nu este singura invenţie care vine să lupte împotriva gripei. Cercetătorii Universităţilor “Cambridge” şi “Reading” din Marea Britanie au alcătuit pastile “pudrate” cu zahăr, de asemenea, pe post de vaccin. Cercetările oamenilor de ştiinţă din lume se impun, dacă luăm în calcul datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, an de an, peste un miliard de persoane fiind afectate de gripă. Medicii recomandă vaccinurile împotriva gripei copiilor, vârstnicilor şi persoanelor cu afecţiuni cronice.