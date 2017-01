Plata impozitelor online cu card, amînată

Persoanele fizice vor putea achita, începînd cu 1 octombrie, impozitele pe veniturile obţinute din activităţi comerciale, agricole, profesii liberale, transferul de proprietăţi imobiliare sau salarii direct pe Internet, prin intermediul cardurilor bancare. Măsura a fost aprobată printr-un ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), urmînd să fie implementată începînd cu 1 octombrie. Iniţial, şeful ANAF, Daniel Chiţoiu, estima, în luna februarie, că sistemul de plată online a impozitelor şi taxelor pentru persoanele fizice autorizate şi pentru cei care desfăşoară activităţi liberale va fi introdus la 1 iulie. Pentru a pregăti sistemul de plată online, ANAF va organiza o licitaţie pentru servicii de încasare online a impozitelor şi taxelor, prin intermediul cardurilor bancare. Contractul va fi încheiat cu un singur operator, pe o perioadă de trei ani, fiind estimat între 8,03 milioane lei şi 16,06 milioane lei, inclusiv TVA. Firmele interesate pot depune ofertele pînă cel mai tîrziu la 3 iulie, potrivit unui anunţ al ANAF. Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii trebuie să aibă o experienţă de minimum trei ani, perioadă în care să fi deţinut cel puţin trei contracte similare. Totodată, investitorii trebuie să ateste că înregistrează o cifră de afaceri din tranzacţiile cu card bancar de minim 2,33 milioane lei. Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în care comisionul pe tranzacţie aplicat sumelor plătite de către contribuabili are o pondere de 70%, costurile de instalare, configurare, de 5%, taxele lunare, de 5%, numărul de tipuri de carduri emise sub diverse mărci ce pot fi procesate, de 10% şi cîte 5% suportul tehnic prin linie telefonică, respectiv prin help online.