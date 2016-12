Plata impozitelor, şi de pe telefoanele cu sistem de operare iOS

Începând din această lună, Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa pune la dispoziţia contribuabililor posibilitatea achitării impozitelor şi taxelor locale şi prin intermediul telefoanelor mobile cu sistem de operare iOS. Pentru a beneficia de avantajele acestei metode de plată, contribuabilii trebuie să descarce aplicaţia eTax Mobile SPIT Constanţa de pe magazinul online App Store. Potrivit reprezentanților SPIT, autentificarea pentru accesarea directă a contului eTax se va face în baza unui nume de utilizator şi a unei parole, obţinute în urma depunerii unei cereri pe site-ul www.spit-ct.ro, secţiunea „Servicii online/ Plata online a impozitelor“ sau link-ul https://etax.spit-ct.ro. „După ce am dezvoltat aplicația pentru telefoanele cu sistem de operare Android, care poate fi descărcată de pe magazinul online Play Store, am reuşit să o punem la punct şi pentru telefoanele Iphone. Pe lângă plata online a impozitelor, aplicaţia eTax Mobile SPIT Constanţa permite vizualizarea rolurilor fiscale şi a debitelor aferente fiecăruia dintre ele, istoricul plăţilor, precum şi informaţii despre plata online”, a declarat directorul executiv al SPIT, Virginia Uzun. Ea a adăugat că aplicaţia este certificată 3-D Secure de către Visa si Mastercard prin Romcard şi Banca Transilvania pentru tranzacții online cu orice card emis sub siglele menționate. 3-D Secure este o tehnologie promovată de organizaţiile internaţionale de carduri Visa şi Mastercard pentru a minimiza riscul de fraude din comerţul pe internet.