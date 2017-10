Plata în avans pentru cele 7 sisteme Patriot în valoare de 3,9 miliarde USD, fără TVA

Cele 7 sisteme de rachete sol-aer Patriot, pe care România urmează să le achiziţioneze de la Guvernul SUA, începând cu anul 2017, costă 3,9 miliarde USD, fără TVA, iar plata urmează a se face înaintea livrărilor, potrivit unui proiect de lege elaborat de MApN şi pus în dezbatere publică. MApN a pus în dezbatere publică Legea pentru realizarea “Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol” aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”, care prevede atribuirea de către Guvernul României Guvernului SUA a contractelor de stat tip Letter of Offer and Acceptance - LOA specifice Programului Foreign Military Sales - FMS pentru achiziţionarea, începând cu anul 2017, a 7 sisteme de rachete sol-aer Patriot. Proiectul menţionat prevede asigurarea în bugetul MApN a fondurilor necesare realizării acestor achiziţii în cuantum de aproximativ 3,9 miliarde USD, fără TVA. În expunerea de motive a proiectului de lege se menţionează că totalul estimat al achiziţiilor este de 3,9 miliarde USD fără TVA, începând cu anul 2017, şi fără sumele necesare realizării infrastructurii.

Primul sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM) dintre cele achiziţionate va fi contractat până la sfârşitul anului 2017, în configuraţia şi contravaloarea în lei a sumei de 764,78 milioane USD, prin primul contract de stat de tip LOA, la care se adaugă TVA, se mai arată în proiectul MApN. În expunerea de motive a proiectului de lege se arată şi faptul că MApN va derula plăţi în avans pentru aceste achiziţii. „Potrivit normelor procedurale specifice Programului FMS, contractele de stat de tip Letter of Offer and Acceptance (LOA) presupun ca fazele execuţiei bugetare - lichidarea, ordonanţarea şi plata - să se parcurgă anterior livrării bunurilor şi prestării serviciilor şi fără verificarea documentelor justificative care să ateste această livrare/prestare, certificarea urmând să se realizeze până la termenul final stabilit în contract sau în amendamentele la acesta. Astfel, Ministerul Apărării Naţionale va efectua pentru începerea derulării LOA plăţi în avans, iar aceste plăţi vor putea fi justificate prin bunuri livrate şi servicii prestate la termenul final stabilit prin LOA, care va depăşi cel puţin un an bugetar”, se menţionează în expunerea de motive a proiectului de lege al MApN.

În documentul citat se subliniază faptul că, pentru România, constituie interes esenţial de securitate realizarea capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol, întrucât asigură întărirea securităţii naţionale şi regionale şi contribuie în mod semnificativ la consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii. Proiectul de lege este pus în acest moment în dezbatere publică, pe site-ul MApN, urmând a fi înaintat ulterior Parlamentului, spre dezbatere şi aprobare. Ministerul Economiei, prin Aerostar SA, şi compania americană Raytheon International Defence System au semnat, miercuri, în prezenţa premierului Mihai Tudose, Memorandumul privind colaborarea în domeniul echipamentelor şi componentelor aferente sistemului integrat multilevel de apărare aeriană. ”Documentul prevede transferul de tehnologie şi asistenţa tehnică necesară pentru modernizarea şi retehnologizarea echipamentelor existente, precum şi asigurarea suportului tehnic specific pentru sistemele de rachetă Patriot. Semnarea memorandumului permite astfel lansarea efectivă, în cursul acestui an, a procedurilor pentru achiziţionarea primului sistem Patriot din dotarea Armatei României, în concordanţă cu Planul de înzestrare pentru 2017 – 2026 şi în contextul angajamentelor României ca stat partener în flancul estic al NATO şi partener strategic în relaţia cu SUA”, informează Guvernul.

Până la finele anului, Armata Română va achiziţiona primul sistem Patriot, precum şi 10 transportoare blindate Piranha, a anunţat, pe 27 septembrie, ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor. "Până la finele anului, Armata Română va achiziţiona primul sistem Patriot, aşteptăm scrisoarea de acceptarea din partea Statelor Unite pentru a putea să trecem la contractare şi să putem achiziţiona primul program. În discuţiile cu secretarul Apărării, Mattis, noi am solicitat clauza «dependable under taking» adică eşalonarea plătii sistemelor Patriot pentru că este, pe de o parte, o dovadă de predictibilitate, pe de altă parte este mult mai convenabil pentru noi să putem să asigurăm pe următorii ani achiziţionarea acestor sisteme", spunea Mihai Fifor. Informaţiile privind achiziţionarea rachetelor Patriot au apărut în aprilie când MApN a trimis o cerere către Guvernul SUA în care îşi exprimă disponibilitatea de a cumpăra rachete de tip Patriot, urmând ca procedurile de achiziţie să fie demarate anul acesta.