Platforma aripioarã

În timp, jumulirea unui partid a cunoscut nenumãrate momente evolutive. Într-o primã etapã a democraţiei noastre originale, la începuturi, ca sã zic aşa, spãrgãtorii de partide au acţionat dupã metoda hoţului care fura azi un ou şi a doua zi realiza cã a fost un mare bou! Boul de partid a trãit în ultimii ani nenumãrate revelaţii. Un mare bou care a dispãrut subit din urbea noastrã, fost senator, a realizat abia acum, cînd a vãzut pe ce culmi de progres şi dezvoltare a ajuns Bãsescu şi Traian, cã şi-a dat singur cu dreptul în stîngul în momentul în care s-a lãcomit pentru cioara de pe gard! În politichia noastrã, dupã cum am observat, cioara de pe gard reprezintã obsesia celor care fac şi desfac partide vrac sau la pachet. Însuşi marele Stolo, care a luat la jumulit Partidul Naţional Liberal, este obsedat de imaginea clasicã a ciorii aşezate frumuşel pe gardul Palatului Cotroceni. Sigur, în acest caz, dupã cum cu simplitate se poate deduce, nu este vorba despre o cioarã oarecare, ci despre una de-a dreptul prezidenţialã. Ne aflãm aşadar în plinã etapã de trecere de la formula fãrîmiţãrii unui partid în aripi şi aripioare la stadiul grosolan de platformã. Cu alte cuvinte, domnul Stolo, de dragul ciorii de pe gardul Cotrocenilor, a pus bazele Platformei ARIPIOARÃ. Respectiva aripioarã readuce în atenţia opiniei publice personalitatea remarcabilã şi şocantã a struţo-cãmilei liberale, copie fidelã şi a altor altoiuri politice de acest gen. În fine, dupã prelungite chinuri ale facerii, aripile şi aripioarele din PNL şi-au fãcut un partid dupã chipul, asemãnarea şi apucãturile lor. Noua struţo-cãmilã a politichiei noastre este dresatã special pentru a satisface poftele prezidentului în materie de intrigi politice. Ca sã fie vãzuţi, pentru cã de auzit nu-i aude nimeni, adepţii jumulirii PNL s-au urcat pe o platformã, dar de acolo nu se prea vede scrisul… Observ cã nu se mai poartã bisericuţele în diverse partide, cã tot am vorbit ieri despre tãmîietorii de profesie! Sã se fi lepãdat jumulitorii de partide de religia lor?! Sã ne amintim ce frumos bãteau altãdatã clopotele în interiorul evlavios al unor formaţiuni politice a cãror activitate se baza pe existenţa bisericuţelor de tot felul. Rea religia asta, pentru cã unii au pus cruce carierei lor politice sau propriului lor partid! A dispãrut pînã şi clopotul voluminos cu însemne ruseşti de la gîtul Luminiţei de la capãtul tunelului. Astãzi sînt destui cei care confundã luciul cheliei prezidenţiale, pe care se poate citi "Sã trãiţi bine", cu luminiţa de la capãtul tunelului! Bisericuţele din PNL s-au transformat în platformã pentru o nouã struţo-cãmilã. Se dau în vînt unii dintre politicienii noştri dupã modelul de cãmilã prezentat mai sus. Poftitorii de ciolan cred cã pot strãbate mult mai uşor dunele Puterii cu struţo-cãmila liberalã… E pãrerea lor! Platforma Aripioarã este deocamdatã un apendice al Partidului Democrat care respirã tot prin masca lui Boc. Sînt chiar atît de naivi aripiştii lui Stolo? Chiar nu-şi imagineazã ce îi aşteaptã dupã ce prezidentul Bãsescu se va plictisi de struţo-cãmila liberalã? Sã nu fi auzit domnul Stolo de efectele izmenelor pe cãlãtor prea mult apretate? Din cauza lor, a izmenelor prea mult apretate, struţo-cãmila domnului Stolo are o jenã între picioare, ceea ce pare a fi un defect la mers… E de-a dreptul caraghios efortul celor care se opintesc sã urce struţo-cãmila pe aşa-zisa nouã platformã liberalã. Sînt platformişti care susţin cã noua fãcãturã politicã ar trebui aşezatã pe platformã pe cele douã cocoaşe ale sale ca sã-i acopere pe liberalii autentici! În realitate, deşi se aflã la început de drum, struţo-cãmila lui Stolo abia se ţine pe picioare! E fragilã, sãrmana şi eroica struţo-cãmilã! E fragilã, nu spun, dar gata sã se jertfeascã pe altarul vanitãţii şi capriciilor prezidenţiale! E clar cã preşedintele Bãsescu este vãdit nemulţumit de prestaţia fluturilor şi a Brutuşilor liberali de vreme ce a apelat la platforma struţo-cãmilei "nãşite" de Stolo! În altã ordine de idei, fitilistã din fire, noua struţo-cãmilã a politichiei noastre are sarcina de partid de a menţine la foc mocnit conflictul dintre prezident şi premierul file de poveste cu motocicleta pe contrasens. Se poate întîmpla însã ca, la un moment dat, struţo-cãmila liberalã sã cadã rãu în pãcat. În astfel de situaţii, se ştie, ar putea fi retrogradatã pe post de capra vecinului…