Platforma de gunoi în mediul rural, necesitate sau moft?

Cât de utile sunt platformele de colectare a deșeurilor în mediul rural? După aderarea României la UE, normele europene de gestionare a gunoaielor impun ca în fiecare comună în parte, fie mare, fie mică, să fie instalate aceste platforme. Unii edili consideră că măsura este benefică, având în vedere că atât deșeurile menajere, cât și cele de grajd nu vor mai fi aruncate la întâmplare, însă alții sunt de părere că această măsură este doar o formalitate. De exemplu, reprezentanții Primăriei Gârliciu au afirmat că platformele de gunoi sunt utile mai mult în acte decât în viața de zi cu zi.

DE VOIE, DE NEVOIE Primarul din Gârliciu, Constantin Cimpoiașu, spune că va realiza un proiect pentru amenajarea unei platforme de gunoi, cu toate că nu este întru totul de acord cu această măsură, considerând că investiția nu le va aduce localnicilor mari beneficii. „Inevitabil, vom instala și noi asemenea rampe de gunoi, pentru că normele europene așa impun. Am văzut cum arată aceste platforme în alte localități. Sunt moderne, într-adevăr, însă nu am văzut pe cineva care să le folosească. Este și de înțeles, pentru că la noi, de exemplu, oamenii aruncă deșeurile menajere în grădini, mai puțin sticla, metalul și plasticul, iar gunoaiele de grajd sunt aruncate pe câmp. În ambele cazuri, se folosesc ca îngrășăminte naturale. De ce să le arunci, pentru a cumpăra altele chimice? Este un nonsens. Nu avem încotro și, probabil, de la începutul anului viitor vom introduce aceste platforme în comună”, a spus Cimpoiașu. Primarul din Târgușor, Dumitru Dragu, nu împărtășește aceeași opinie cu edilul din Gârliciu, întrucât a declarat că a inițiat deja un proiect privind construirea unei rampe de gunoi și că va cere ajutorul Guvernului pentru a-l implementa. „Trebuia să iau măsuri pentru că, potrivit normelor UE, gunoaiele trebuie depozitate în spaţii special amenajate, betonate, pentru ca substanţele rezultate în urma fermentării să nu se infiltreze în pământ, să nu ajungă în pânza freatică. Acum, fermierii lasă gunoaiele de grajd pe unde apucă şi trebuie să stopăm acest fenomen. Din cauza asta, aspectul comunei are de suferit. Nu este normal. Trebuie musai să construim aceste platforme”, a declarat Dragu.