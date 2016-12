Platformă de voluntariat, la Constanța

Cu ajutorul voluntarilor se pot face multe lucruri frumoase. A demonstrat-o de nenumărate ori și coordonatorul proiectului Let's do it România de la Constanța, Victor Maxim, care de aproximativ opt ani se implică în activități dedicate voluntariatului. El a fost cel care a adus la Constanța cinci biblioteci colorate, deschise vara aceasta în parcurile din Tomis II, Casa de Cultură, Tabăcărie - „Oleg Danovski“ şi pe faleza de la Cazino și a desfășurat, alături de sute de voluntari, mai multe acțiuni de ecologizare pe plajele din județ. În urmă cu puțin timp, cele cinci biblioteci colorate din parcurile constănţene s-au mutat în Tomis Mall, unde tomitanii le pot împrumuta, pentru o săptămână, între orele 8.00 şi 20.00, gratuit, doar cu buletinul. Aceasta este și prima bibliotecă publică din România deschisă într-un mall. Nimic din toate astea nu ar fi fost posibil fără sprijinul voluntarilor. Pentru că spiritul civic începe să se răspândească tot mai mult și în rândul constănțenilor, de acum înainte, toți cei dornici să se implice în activități de voluntariat o pot face cu sprijinul unei platforme de inițiativă civică. La platforma ”Voluntar pentru Constanța” poate adera oricine dorește să fie voluntar. Cei care vor să schimbe Constanța în bine pot veni la etajul al treilea din Tomis Mall, la Biblioteca Colorată, unde pot obține mai multe informații chiar de la inițiatorii platformei, reprezentanți ai Let's do it România și ai ONG-ului Grupul de Dezvoltare Durabilă.