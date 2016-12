Platformă maritimă ancorată cu greu în Portul Constanța Sud Agigea!

Marea agitată, dar și vântul puternic au dat bătăi de cap autorităților portuare, eforturile depuse pentru a stabiliza o platformă de foraj maritim aflată în Portul Constanța Sud Agigea fiind extrem de mari. Este vorba de platforma ”Ocean Endeavour”, sub pavilion Insulele Marshall, cu circa 100 de marinari la bord. Ajutată de șase remorchere, aceasta a fost stabilizată și ancorată la țărm în cursul acestei seri. Remorcherele au rămas în zonă, pentru a se asigura că platforma este în siguranță și nu va fi luată de vânt. ”De azi dimineață de la ora 10.00 s-a cerut primul remorcher în asistență. La ora actuală platforma are cele șase remorchere, și are pilot la bord în permanență. Deocamdată este în siguranță”, a declarat, pentru ”Telegraf”, directorul Căpităniei Zonale Constanța, Alexandru Mezei.