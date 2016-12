Platforma pentru maşinuţe nu avea împământare

Autorităţile continuă ancheta pornită după tragedia petrecută în staţiunea Eforie Nord, acolo unde un adolescent de 17 ani s-a electrocutat, luni după-amiază, pe o platformă de maşinuţe, pierzându-şi viaţa după câteva ore, în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Poliţiştii au cerut opinia unui al doilea expert tehnic judiciar, care a preluat verificările utilajului de agrement şi a făcut, ieri, mai multe măsurători, după ce reprezentanţii Enel au rebranşat instalaţia la reţeaua electrică. A doua zi de anchetă s-a încheiat fără o concluzie clară. „Încă nu vă pot comunica rezultatele măsurătorilor, pentru că ele trebuie coroborate cu alte date şi probe de anchetă, inclusiv cu declaraţiile martorilor şi cu raportul necropsiei. Vă pot spune, însă, că am constatat că această platformă nu are împământare. Stă pe nişte butuci. Am luat cartea tehnică a utilajului de agrement şi urmează să văd dacă în manualul de utilizare este specificat faptul că platforma trebuie să aibă împământare. Cel mai probabil, această expertiză se va încheia peste o săptămână”, a declarat Ion Tutan, expert tehnic judiciar. După efectuarea testelor, curentul a fost din nou oprit, activitatea parcului de distracţii din staţiunea Eforie Nord fiind sistată până la finalizarea cercetărilor. Reprezentanţii firmei SC Pegasus Fun SRL, care administrează respectiva platformă, au refuzat, ieri, să facă vreun comentariu referitor la acest subiect. Amintim că podeaua platformei a fost dezmembrată bucată cu bucată încă de marţi dimineaţă, atunci când autorităţile au început verificarea instalaţiei, pentru a descoperi eventuale defecţiuni tehnice.

VACANŢĂ ÎNCHEIATĂ TRAGIC Amintim că un adolescent de 17 ani, din Bucureşti, s-a electrocutat luni după-amiază pe o platformă de maşinuţe din staţiunea Eforie Nord. Totul s-a întâmplat cu o jumătate de oră înainte ca victima, Cătălin I., de 17 ani, din Bucureşti, şi prietenii săi să plece către casă. „Trebuia să pornim către Bucureşti, dar a vrut să se mai dea o dată în maşinuţe. A venit aici şi a încercat să se urce pe marginea platformei, pe acest postament, pentru ca apoi să ia una dintre maşinuţe. În momentul în care a păşit pe postament, s-a electrocutat. Nu este posibil aşa ceva! Vin o mulţime de copii aici, ca să se dea în maşinuţe, o grămadă de oameni! Am stat de vorbă cu mai multe persoane care au ajuns în zonă după ce s-a întâmplat totul şi ne-au spus că şi copiii lor s-au curentat când au atins acest postament! Cineva trebuie să plătească!”, a declarat Răzvan Gheorghe, unul dintre cei care îl însoţeau pe adolescentul de 17 ani în vacanţă. „Venise de pe plajă ca să se dea în maşinuţe. Prietenul meu era ud, pentru că doar ce ieşise din apa mării. Când a călcat pe postament, s-a prăbuşit pur şi simplu şi a rămas chircit. Am văzut totul şi am sărit să-l ajut. În momentul în care l-am tras de acolo, m-am curentat şi eu şi am fost aruncat în aer vreo doi metri”, a povestit Mihai M., de 14 ani, prietenul cel mai bun al victimei. Martorii au apelat imediat linia unică 112 şi au cerut ajutor. Medicii care au sosit la locul incidentului au reuşit să-l resusciteze pe adolescentul de 17 ani, care apoi a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Din nefericire, acesta şi-a pierdut viaţa, după câteva ore, în pofida eforturilor depuse de medici. Mai mulţi turişti au povestit, imediat după incident, că şi copiii lor s-au curentat în momentul în care au atins platforma de maşinuţe.