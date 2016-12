Plăţi de peste 500 milioane euro pentru fermieri

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a plătit fermierilor români, pînă la sfîrşitul lunii iulie, peste 518 milioane de euro, respectiv 96,34%, din suma totală de 537 milioane de euro alocată din Fondul European de Garantare Agricolă pentru campania din 2008, a declarat directorul general al APIA, Daniel Constantin. „Pînă la finele lunii iulie, am reuşit să plătim aproape 1,058 milioane fermieri, dintr-un total de 1,130 milioane care au depus cereri în cadrul schemelor de sprijin SAPS (schemă de plată unică pe suprafaţă) pe 2008. Estimăm că pînă la finele lunii august vom finaliza în totalitate aceste plăţi”, a spus Daniel Constantin. El a precizat că, din suma totală alocată pentru SAPS 2008, APIA va plăti aproximativ 531 milioane de euro, diferenţa reprezentînd sancţiunile aplicate fermierilor. Din datele APIA reiese că un număr de 39.663 fermieri sînt sub limita de plată, iar 5.808 au primit deja decizii negative. Numărul fermierilor care ar mai trebui să primească subvenţiile europene pe suprafaţă se ridică la 28.000. Fermierii au primit în acest an din banii europeni 59,84 euro/hectar, iar din plăţile complementare de la bugetul naţional, 46,17 euro/hectar. Potrivit directorului general al APIA, penalizările din partea Comisiei Europene (CE) pentru întîrzierile legate de plăţile pe suprafaţă încadrate în SAPS 2008 nu vor fi la fel de mari ca în anii trecuţi deoarece, în ultimele luni, s-a lucrat intens şi s-a reuşit achitarea unei părţi importante din fondurile europene. Pentru plăţile aferente anului 2007, CE a calculat României penalităţi de 13,9 milioane de euro din cauza neachitării plăţilor în termenul stabilit. Conform regulamentelor europene, termenul pentru efectuarea fără penalizări a plăţilor la hectar este 30 iunie, pentru anul anterior depunerii cererilor. În cazul în care restanţele de plată depăşesc 4% din totalul subvenţiilor comunitare, se aplică o penalizare graduală, pentru fiecare lună de depăşire a termenului, pentru sumele ce depăşesc acest procent. Toate cheltuielile suplimentare efectuate faţă de marja de 4% se reduc cu 10% pentru o întîrziere de pînă la o lună, cu 25% pentru o întîrziere de pînă la două luni, cu 45% pentru trei luni, cu 70% pentru patru luni, iar pentru o întîrziere mai mare de patru luni, cheltuielile decontabile de către CE se reduc cu 100%. Fermierii care au solicitat sprijinul financiar pe suprafaţă nu vor fi afectaţi de aceste penalităţi financiare, întrucît acestea sînt suportate din bugetul statului membru, potrivit APIA. În ceea ce priveşte cererile depuse pentru 2009, Daniel Constantin a precizat că deja au fost stabilite eşantioanele clasice pentru control, iar la începutul lunii septembrie ar putea demara şi controlul prin teledetecţie, practic cu patru luni mai devreme decît anul trecut. Acest lucru ar putea permite începerea plăţilor aferente SAPS 2009 mult mai devreme, respectiv în luna decembrie a acestui an, evitînd astfel penalităţile CE aplicate României pentru întîrzieri în acordarea plăţilor către fermierilor. Pentru campania din 2009, fermierii români au depus pînă la data limită de 9 iunie peste 1,121 milioane de cereri de plată în vederea obţinerea sprijinului financiar din fonduri europene şi de la bugetul naţional, pentru o suprafaţă de 9,513 milioane de hectare.