Plăţile directe din agricultură, majorate în avans din 2010

În urma negocierilor cu Comisia Europeană (CE), România a reuşit să obţină promisiunea că va ajunge la nivelul maxim al plăţilor directe, în jur de 175-177 de euro la hectar, cu doi ani mai repede. Ministrul Agriculturii, Dacian Cioloş, susţine că acest lucru va deveni realitate din 2011, în loc de 2013. „Deoarece în cursul negocierilor şi a discuţiilor cu CE s-a ajuns la concluzia că bugetul politicii agricole comune nu va fi modificat pînă în 2013 sub nicio formă şi nu erau şanse să obţinem această creştere accelerată printr-o creştere a bugetului alocat de UE înainte de 2013, am solicitat posibilitatea de a realiza această creştere din bugetul naţional, pentru că plata la hectar are două componente: una din bugetul european şi alta din bugetul naţional”, a declaart Cioloş. Practic, România a reuşit să obţină posibilitatea de a creşte plata la hectar printr-o contribuţie mai mare din bugetul naţional, începînd cu 2010. “Asta ne face să cîştigăm cam doi ani în atingerea nivelului maxim pe care putem să-l dăm la hectar, astfel că, începînd cu 2011, putem ajunge la un nivel de plată la hectar maxim permis de reglementările actuale, undeva în jur de 175-177 de euro la hectar”, a afirmat ministrul Agriculturii. El a precizat că nivelul maxim la care s-ar putea ajunge, conform calculelor, ar fi de 203 euro, însă diferenţa între 176 de euro şi 203 euro este constituită de un fond prin intermediul căruia se efectuează plăţile pe cap de animal, care vin tot din aceste plăţi directe. “Plata pe cap de bovină şi ovină se face tot din bugetul naţional, conform reglementărilor comunitare şi, întrucît am hotărît să facem această plată separată pe cap de animal, pentru că sînt unii crescători de animale care nu au neapărat şi terenuri pentru a beneficia de plata directă, aceşti bani se deduc din ceea ce s-a plătit la hectar”, a explicat ministrul Cioloş. Conform Tratatului de Aderare semnat în 2005, România, ca nou stat membru, are posibilitatea, cu condiţia autorizării anuale a CE, să completeze plăţile directe cu pînă la 30% din nivelul plăţilor directe din Comunitate stabilite la 30 aprilie 2004.