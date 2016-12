Plăţile pentru Programul Operaţional Sectorial Transport, reluate

Ministerul Transporturilor informează că, începând cu data de 21 iunie 2013, au fost reluate plăţile pentru Programul Operaţional Sectorial Transport (POS T) 2007-2013, în urma ridicării presuspendării de către Comisia Europeană (CE). CE a decis ridicarea presuspendării, prin scrisoarea Ares(2013)2448974 - 21/06/2013 pentru POS-Transport 2007-2013, ca urmare a implementării de către AM POS-Transport a tuturor măsurilor dispuse prin Scrisoarea de Întrerupere plăţi (iunie 2012) şi Scrisoarea de presuspendare (decembrie 2012). AM POS-Transport are un buget, din fondurile structurale, în valoare de 4,5 miliarde euro. Dintre cele 11 companii beneficiare, cele mai importante sunt CNADNR şi CFR SA. AM POST are autorizate, în prezent, cheltuieli în valoare de 1,2 miliarde lei, ce urmează a fi transmise Autorităţii de Certificare şi Plăţi, pentru decontare din bugetul UE. POS T 2007-2013 asigură finanţarea unor proiecte strategice pentru România în domeniile rutier, feroviar şi naval. Reamintim că, în luna decembrie 2012, la nivelul POS-Transport era implementată doar o singură măsură dintre cele dispuse de către CE, iar în perioada martie - aprilie 2013, fosta conducere a CFR SA nu a derulat nicio procedură de achiziţie publică, blocând astfel implemetarea procedurilor operaţionale necesare procesului de evaluare a achiziţiilor publice. „S-a lucrat foarte mult pentru deblocarea acestui program şi nu a fost în zadar. Am reuşit în doar cinci luni să implementăm toate măsurile impuse de către CE, prin scrisorile de întrerupere şi de presuspendare transmise României în iunie şi decembrie 2012. Este foarte important că unul dintre angajamentele ministerului Transporturilor este îndeplinit - vom reporni programele europene. Acum, principalul nostru obiectiv îl reprezintă asigurarea unui nivel cât mai ridicat de absorbţie din bugetul alocat POS-T, în valoare de 4,5 miliarde euro, pentru perioada de programare 2014-2020”, a declarat Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor.