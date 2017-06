Play-off-ul s-a încheiat, continuă lupta pentru evitarea retrogradării din Liga 1

06:38:10 / 15 Mai 2017

Felicitari Hagi

Felicitari lui Gica Hagi pentru victoria de sambata can echipa a devenit campioana! O munca grea,cu multi jucatori din Academie,dupa ce de multi ani domina competitiile juvenile a venit randul titlului deseniori. Ieri am aflat si misterul felului disperat in care a jucat CFR: sabata la pranz Gigi Becali a fost in Constanta! Oare de ce? Tot sambata acesta i-a garantat dinamovistului Miriuta postul de viitor antrenor al FCSB daca nu va pierde! Asa imi explic maniera in care a jucat CFR de parca de rezultatul meciului depindea cariera lui. Au recurs si la provocari pentru a creia eventuale incidente si bravo lui Hagi si jucatorilor ca n-au cazut in capcana lor. Faptele lui Gigi Becali,nesportive dar mai ales neortodoxe(sa nu uitam si episodul Larie) au fost facute publice la DIGI TV