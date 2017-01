Actele noului partid liberal democrat, înfiinţat de politicienii excluşi sau plecaţi recent de la PNL, au fost depuse la tribunal în vederea înscrierii. Reprezentanţii acestei formaţiuni, în frunte cu Theodor Stolojan, şi-au prezentat ieri proiectul şi viziunea lor politică pe termen lung, dar şi intenţiile în ceea ce priveşte relaţiile cu alte partide şi poziţionarea pe scena politică românească

Fostul consilier prezidenţial Theodor Stolojan a anunţat oficial ieri, într-o conferinţă de presă, că a fost depusă documentaţia pentru înregistrarea PLD ca partid politic. El a prezentat sigla partidului, care are culorile albastru şi portocaliu, şi este formată din trei linii ascendente, despre care a afirmat că sugerează evoluţia noii formaţiuni. Sloganul partidului este "Progres, libertate şi demnitate". Programul politic are 90 de pagini şi cuprinde strategia postaderare şi propuneri de restructurare a instituţiilor statului (Parlament unicameral, întărirea rolului comunităţilor locale). Stolojan a anunţat că au fost strînse 64.000 de semnături pentru înregistrarea PLD, "cu mult peste numărul impus de lege - 25.000”: „PLD are identitate, siglă, statut şi program politic”. Potrivit Legii partidelor politice, pentru înregistrarea unei formaţiuni politice sînt necesare semnăturile a cel puţin 25.000 de membri fondatori, domiciliaţi în cel puţin 18 din judeţele ţării şi municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 700 de persoane pentru fiecare dintre aceste judeţe şi din capitală. Theodor Stolojan este preşedintele Biroului Executiv provizoriu al PLD, a anunţat Gheoghe Flutur, care va fi vicepreşedinte al partidului. Flutur a precizat că Stolojan a fost ales lider al partidului miercuri, de către Adunarea membrilor fondatori ai formaţiunii şi că acesta va conduce formaţiunea nou înfiinţată pînă la Congresul partidului. De asemenea, el a adăugat că Biroul Executiv al PLD numără 13 membri: Valeriu Stoica, Mona Muscă, Raluca Turcan, Cristian Boureanu, Gabriel Sandu, Florin Popescu, Marian Hoinaru, Cornel Ştirbeţ, Mihai Ţîbuleac, Mircea Iustian (deputat de Constanţa), Rafu F. Alexandru, Dumitru Pardău şi Viorel Arion. Flutur l-a nominalizat şi pe senatorul Mircea Cinteză, ca fiind "coordonatorul pe Bucureşti". El a mai prezentat principalele elemente ale Statutului viitorului PLD, noutatea fiind prevederea care permite membrilor PLD, dar şi simpatizanţilor, să introducă rezoluţii prin care să îşi promoveze anumite proiecte politice. Senatorul a precizat că, la nivel naţional, PLD are, în ordinea atribuţiunilor, Congresul partidului, Delegaţia Permanentă, Biroul Executiv Naţional şi Consiliul Reprezentanţilor Naţionali: „Biroul Executiv Naţional are un preşedinte, un preşedinte executiv, preşedintele CRN şi 20 de membri. Dintre aceştia 20, şapte sînt vicepreşedinţi pe domenii”. Potrivit acestuia, PLD va avea opt secretari regionali, cu atribuţii de legătură între filiale şi conducerea centrală. La rîndul său, Valeriu Stoica a prezentat cinci principii din proiectul de program al PLD, printre care liberalismul anti-oligarhic, subliniind că PLD va fi un partid "al seriozităţii": „PLD este un partid al dialogului şi al unităţii”. De asemenea, el a susţinut că, în locul disputelor şi conflictelor inutile, PLD propune dialogul, „în primul rînd cu liberalii, precum şi cu toate forţele de dreapta”. În ceea ce priveşte identitatea viitorului PLD, el a arătat că aceasta este clară: „Sîntem adepţii liberalismului de dreapta”. Stolojan a ţinut să precizeze că partidul său este dispus la o fuziune cu un PNL care să nu mai fie condus de „grupul Tăriceanu”: „Le-am lăsat un partid la 20%, iar ei, fiind la guvernare în condiţii de excepţie pentru România, au ajuns să scadă în sondaje. Avem speranţa că membrii PNL se vor gîndi să schimbe această conducere cu una care să nu fie legată de oligarhii, care să dorească coagularea forţelor de centru-dreapta şi atunci nu avem nicio problemă să facem o fuziune cu un asemenea PNL, dar nu condus de actuala conducere”. Totodată, Stolojan şi-a exprimat speranţa că membrii PNL vor înţelege că actuala conducere a acestui partid „îi duce de rîpă”. El a ţinut să precizeze că PLD nu doreşte posturi în Guvern: „Nu ne interesează Guvernul condus de d-l Tăriceanu”. De asemenea, Valeriu Stoica a spus că, în momentul de faţă, nu se pune problema unei colaborări cu Uniunea Populară Social Creştină, condusă de senatorul independent Ioan Talpeş.