Pleacă Ponta din PSD? Liderul social democraților are răspunsul!

08:47:53 / 01 Septembrie 2016

SIMBOLURI

Politica romaneasca are cu ce se mandri .Cu simboluri . Credeam ca de pe urma pretinsilor oameni mari , a politicienilor , conducatorilor , sa ramana niste realizari , nu chiar la nivelul piramidelor , dar cel putin la nivelul unor scoli , spitale , drumuri mai bune , si salarii decente . In urma " marilor " politicianisti si oameni de stat degeaba , raman doar cacarezele numite astazi simboluri . Este trist ca ca dupa 26 de ani , datorita acestor simboluri , Romania ramane ceea ce este astazi , o tara trista si fara de umor . Dar nu conteaza , ne pregatim de alegeri , dupa care vom continua cu aceeasi politicianisti si cu aceeasi politica , aceea a lucrului prost facut si a afacerilor grase care vor crea noi simboluri . Ponta n-a ajuns nici la nivelul versurilor lui Toparceanu : " Si cu plosca ridicata , Profilat pe cerul gol , Popa capata deodata , Maretie de simbol " Ponta nu are maretie , are doar plosca , si aceea este plosca de noapte .