„Plec pe Marte”... melodie rasistă?!?

„Gândesc la rece când inima fierbe, sunt un intrus/ Din propria mea lume mă simt exclus”... Cel mai apreciat solist de rap din România, Cheloo, de la trupa Paraziţii, a reacţionat vehement împotriva unor acuze ale Alianţei Civice a Romilor din România (ACRR), care a cerut interzicerea videoclipului piesei „Plec pe Marte\", pe motiv că artistul a purtat un tricou cu… „însemne rasiste”!

Cheloo a replicat vehement că se simte jignit de acţiunea organizaţiei amintite şi că este aberantă orice asociere a videoclipului cu vreo instigare la vreo formă de violenţă împotriva ţiganilor. „Da, era scris ‘White and Proud’. Mie îmi place culoarea pielii mele. E o ruşine să fii naţionalist?!? Eu sunt naţionalist, care e problema? Asta înseamnă că vă arunc în aer clădirile?”, şi-a arătat indignarea Cheloo.

Cunoscut pentru atitudinea sa fermă împoriva oricărei forme de dictaturi, cântăreţul a atras atenţia, pe un post naţional de televiziune, asupra isteriei provocate de reclamaţiile ţiganilor: „Nu mi se pare corect să fii pus la zid pentru chestia asta. Mi se pare o jignire totală! E o crimă să fii alb? Revin, am instigat la ceva? Eu am voie să port ce tricou vreau atâta timp cât nu instig la exterminarea lor sau la orice altceva. Ei m-au jignit pe mine prin chestia asta! Şi asta arată că România este o ţară de căcat condusă de fraieri!\".

De remarcat este şi faptul că, în cadrul unui interviu acordat, luna trecută, cotidianului „Telegraf”, Cheloo s-a manifestat extrem de critic faţă de toate dictaturile, atât faţă de comunism, cât şi faţă de nazism. În cadrul videoclipului amintit, cântăreţul rap interpretează un personaj agresiv, care apare cu o cagulă şi un pistol, purtând un tricou inscripţionat „White and Proud” sub care este înscrisă cifra 14. În comunicatul ACRR se arată că „cifra 14” poartă semnificaţii rasiste, concepute de către liderul naţionalist american David Lane. Conform explicaţiilor date de rromi, semnificaţia numărului este dată de codarea unui slogan naţionalist format din 14 cuvinte: „We must secure the existence of our people and a future for white children” (trebuie să asigurăm existenţa popoarelor noastre şi viitorul pentru copiii albi) sau „Because the beauty of the white arian woman must not perish from the earth” (pentru că frumuseţea femeii albe ariene nu trebuie să fie distrusă de pe pământ). Reprezentanţii ACRR nu au precizat, însă, în care parte a sloganurilor citate ar consta promovarea urii şi violenţei rasiale împotriva altor identităţi.

Cunoscutul solist Smiley a revenit în atenţia posturilor de radio şi tv muzicale, prin inedita şi de succes colaborare la piesa „Plec pe Marte”, alături de Cheloo. Surprinzător pentru piaţa românească invadată de producţii scumpe şi de prost gust, clipul este realizat într-o manieră simplă şi profesionistă. Filmările s-au desfăşurat pe 11 februarie, într-un singur decor şi ilustrează perfect profunzimea sentimentală a piesei. În plus, melodia este un preambul al noului album al lui Smiley.