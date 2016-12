Pledoarie pentru film

Prima proiecţie de gală a celei de-a patra ediţii a Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi (IPIFF), care a avut loc, luni seară, la Cityplex Tomis Mall, a fost dedicată celui de-al doilea lungmetraj semnat de Corneliu Porumboiu. Tînărul regizor a fost şi primul invitat al festivalului. „Poliţist, adjectiv” este un film distins la Cannes cu premiul FIPRESCI, dar, înainte de toate, o poveste inspirată din realitatea românească, un film despre sens, aşa cum însuşi cineastul afirmă. Este o producţie realizată cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, care a acordat suma de 1,488 de milioane de lei, dar şi cu susţinerea HBO. În cadrul IPIFF, publicul constănţean are şansa de a vedea acest film în avanpremieră, pînă va intra în circuitul de distribuţie. Realitatea dureroasă este că pentru filmul românesc un festival reprezintă o supapă de supravieţuire, pentru că aduce în sala de cinema un public avizat, pasionat de cinema, care, altfel, s-ar pierde în hăţişul producţiilor comerciale favorizate de sistemul de distribuţie. Publicului Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi îi este chiar propusă prezentarea tuturor producţiilor româneşti de lung şi scurt-metraj realizate de la an la an, fiind unica manifestare de acest fel. Proiecţiile au loc la Cityplex Constanţa, în Rotonda Mică a noului Pavilion Expoziţional şi la Fîntînile Cazionului din Mamaia, iar preţul unui bilet este 7 lei.

O sală plină de spectatori obişnuiţi, invitaţi ai festivalului şi profesionişti din lumea filmului, a asistat la proiecţia filmului „Poliţist, adjectiv\", precedată de intervenţiile producătorului festivalului, Dinu Tănase şi ale directorului Direcţiei de Cultură a Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Cristian Zgabercea, în calitate de organizatori. Într-un context de criză, care s-a repercutat asupra bugetului cu o scădere de 40%, IPIFF face un mare efort să rămînă un eveniment în peisajul festivalurilor din România. „Fără această echipă, fără cei care ne ajută şi fără dumneavoastră, publicul, ar fi foarte greu ca acest festival să existe. Cel mai important lucru al acestei ediţii este că festivalul se ţine. Sper să nu vă dezamăgească şi să ne înţelegeţi micile stîngăcii, fiindcă o facem cu dorinţa de a nu ne întrerupe şi de a merge mai departe în aşa fel încît festivalul să fie şi mai bun, cu fiecare an. Îi mulţumesc lui Corneliu Porumboiu, că a venit cu acest film minunat\", a afirmat Cristian Zgabercea, directorul Direcţiei de Cultură a CJC. Cu fiecare ediţie, un festival, indiferent de amploare sau pretenţii, îşi fidelizează publicul. Un festival creşte şi cu valoarea filmelor prezentate, iar educarea şi ajutarea publicului în a descifra codurile unui lungmetraj sînt poate cele mai importante, chiar dacă învăluite în controversă, scopuri ale unei astfel de manifestări. Cristian Tudor Popescu a prezentat asistenţei filmul „Poliţist, adjectiv”.

O nouă proiecţie de gală a unui lungmetraj românesc a fost programată pentru a doua seară a festivalului, pentru „Schimb valutar\", în regia lui Nicolae Mărgineanu. Prezenţa publicului autohton la un film românesc este expresie a preocupării pentru cineaşti şi prezentele şi viitoarele lor producţii, în care să se regăsească mentalităţi, o realitate şi un sistem care sînt inspirate de contextul social, economic şi politic propriu.