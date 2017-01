Pledoarie pentru vegetarieni

Paul McCartney, fostul membru al trupei Beatles, a cerut oamenilor să adopte vegetarianismul pentru a combate încălzirea globală şi s-a arătat surprins de faptul că acest stil de viaţă nu este promovat de mai multe grupuri ecologice. Într-un interviu acordat grupului de apărare a drepturilor animalelor People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), McCartney a declarat că industria mondială de prelucrare a cărnii este unul dintre factorii care contribuie major la încălzirea globală. “Cea mai mare schimbare pe care ar putea să o facă cineva în ceea ce priveşte stilul de viaţă ar fi să devină vegetarian”, a spus McCartney, care a trecut de multă vreme la vegetarianism, concept pe care îl promovează intens. “Insist ca toată lumea să se gîndească să facă acest simplu pas pentru a ajuta mediul nostru preţios şi a-l salva pentru copiii de mîine”, a adăugat acesta.

Paul McCartney spune că terenurile şi apa utilizate de industria cărnii contribuie foarte mult la schimbările climatice şi se plînge că grupurile de protecţia mediului nu fac din vegetarianism o prioritate. Un raport pe 2006 emis de Naţiunile Unite a scos la iveală faptul că gazele emise de cirezile de vaci contribuie mai mult la încălzirea globală decît transportul.