Plenul urmează să se pronunţe pentru fapta de delapidare a ex-ministrului Ridzi

Deputaţii din Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor au avizat favorabil raportul comisiei de anchetă Ridzi, cerînd plenului să se pronunţe pentru începerea urmării penale a fostului ministru PD-L pentru fapta de delapidare semnalată, însă a avizat negativ cercetarea acesteia pentru abuz în serviciu - faptă pe care o anchetează Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), în urma sesizării PNL. Raportul favorabil al Comisiei a fost adoptat cu 12 voturi “pentru” de la deputaţii PNL, PSD şi UDMR, şi opt voturi “împotrivă” aparţinînd deputaţilor PD-L. Deşi a fost invitată la audieri, fostul ministru PD-L al Tineretului şi Sportului, Monica Iacob Ridzi, nu a fost prezentă la lucrările comisiei, desfăşurate în paralel cu plenul. Monica Iacob Ridzi a declarat că, prin votul dat de Comisia juridică privind cercetarea sa pentru delapidare, deputaţii jurişti PSD şi PNL au legitimat un abuz: “Aveam pretenţia de la deputaţii jurişti că vor pune mai presus de disputele politicianiste principiile de drept, că va prevala formaţia lor juridică în faţa intereselor de grup politic. M-am înşelat încă o dată, crezînd în onestitatea profesională a deputaţilor jurişti PSD şi PNL, care, prin votul lor, doresc menţinerea circului promovat la nivelul comisiei de anchetă”. În opinia ei, este inacceptabil şi “profund abuziv” ca o comisie parlamentară de anchetă să se suprapună peste activitatea procurorilor. Deputaţii au amînat, ieri, dezbaterea în plen a raportului Comisiei juridice în care se cere avizarea cercetării penale pentru delapidare în cazul Monicăi Iacob Ridzi, pe motiv că membrii Comisiei juridice nu au reuşit să finalizeze raportul în timp util. “Raportul Comisiei juridice a fost trecut în Biroul Permanent pe poziţia a treia pe ordinea de zi a plenului, dar raportul nu a venit şi nici proiectul de hotărîre, aşa că amîn acest punct de pe ordinea de zi”, a precizat, în plen, preşedintele de şedinţă, Daniela Popa. Fostul ministru Ridzi a afirmat că îi pare rău că plenul nu a luat în discuţie raportul Comisiei de anchetă, menţionînd că împreună cu avocaţii caută soluţii împotriva juriştilor de la Cameră, care, în opinia sa, ar trebui sancţionaţi. Întrebată de ce nu avenit la Comisia Juridică, Ridzi a menţionat că a depus un punct de vedere în scris, din care puteau să-şi formeze o opinie: “Eu am făcut o plîngere penală împotriva tututror parlamentarilor PNL şi PSD din Comisia de anchetă. Am sesizat conducerea Camerei Deputaţilor şi Comisia Juridică, pentru a fi sancţionaţi acei parlamentari care au săvîrşit un abuz. Mă voi consulta cu avocaţii mei, să văd cum voi proceda cu deputaţii jurişti din cadrul Comisiei Juridice, care au făcut un abuz votînd practic pentru începerea urmăririri penale pentru delapidare, lucru care nu se justifică, se ştie foarte clar că nu am semnat ordonaţările de plată”.