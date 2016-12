Plimbare fatală cu skijet-ul

VESTA L-AR FI SALVAT Un tânăr de 29 de ani a fost căutat, ieri după-amiază, peste opt ore, de scafandrii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”, după ce s-a înecat în lacul Siutghiol din Mamaia. Victima, Alexandru Martin, angajat ca şef de sală la restaurantul Hotelului Vega, din staţiune, era în ziua lui liberă şi, împreună cu soţia lui, s-a dus la Hotel California, unde lucrează mai mulţi prieteni de-ai lui, pentru a se bucura de o plimbare cu skijet-ul pe lac. După primul tur făcut alături de soţie, femeia a renunţat şi a rămas la mal, iar el a continuat plimbarea. Potrivit martorilor, soţia lui a purtat vestă de salvare, în schimb Alexandru Martin ar fi refuzat-o. La un moment dat, în timp ce se afla la aprox. 400 de metri de mal, martorii au văzut cum, în momentul unui viraj, bărbatul s-a dezechilibrat şi a căzut de pe skijet. „Eram la mal şi reparam ceva la motorul unei bărci. Două persoane au venit la mine şi mi-au spus că au văzut cum un băiat care se plimba pe lac cu un skijet a căzut în apă, a înotat puţin către skijet şi apoi a dispărut în adânc şi nu a mai apărut la suprafaţă. Apoi am auzit gălăgie şi oameni care ţipau şi strigau după ajutor. M-au rugat dacă pot să mă duc cu barca până în zona în care a dispărut. În momentul în care am ajuns în locul respectiv, am găsit doar skijet-ul şi am balizat locul pentru scafandri cu un colac. Cred că dacă purta vestă de salvare scăpa, îl ţinea vesta la suprafaţă şi era găsit foarte repede”, a declarat un martor. Oamenii adunaţi pe mal spun că skijet-urile ar aparţine Hotelului California şi sunt puse la dispoziţia turiştilor cazaţi în unitatea respectivă.

ANCHETA CĂPITĂNIEI Imediat după producerea incidentului, a fost cerut ajutor prin 112. În scurt timp, pe malul lacului au ajuns scafandrii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” care au început scufundările. În zona respectivă, apa are o adâncime de 4-5 metri, vizibilitatea este scăzută şi curenţii sunt puternici. De asemenea, alte trei ambarcaţiuni au plecat în larg în căutarea tânărului. Cei şapte scafandri au scotocit zona balizată fără niciun rezultat, trupul bărbatului nefiind găsit. După opt ore, scafandrii au încetat căutările, urmând să le reia astăzi. Membrii familiei intenţionează să apeleze şi la firma de scafandri profesionişti a lui Dorel Onaca.”Am fost contactat de familia băiatului dispărut, care mi-a solicitat să intervin. Trebuie ca organele abilitate să caute în continuare, iar în momentul în care vor renunţa, vor spune motivele pentru care fac acest lucru şi vor declina competenţa, atunci vom veni în ţară şi vom interveni”, a declarat Dorel Onaca. Cazul a intrat în atenţia Oficiului de Căpitănie Mamaia care va deschide o anchetă în acest caz pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul şi cine se face vinovat.