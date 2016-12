Plimbat de la Ana la Caiafa de polițiști

Proprietarul unei pescării de lângă orașul Năvodari este revoltat la adresa autorităților, pe care le acuză de nepăsare și indiferență, după ce s-a chinuit ore în șir să reclame o infracțiune și a fost pasat dintr-o parte în alta. Ilie Brândău, de 54 de ani, povestește că ieri dimineață, în jurul orei 5.00, a constatat că plasele pe care le întinsese la aproape 700 de metri în larg au fost tăiate în mai multe locuri de persoane necunoscute. "Am investit în jur de 20.000 de euro în această instalație și acum cineva mi-a distrus-o. Nu știu cine și-a bătut joc de munca mea, nu aș putea spune că bănuiesc pe cineva anume. Cert e că plasele aveau foarte multe tăieturi, sunt distruse în proporție de 80%. Estimez paguba la aproape 5.000 de euro", spune Ilie Brândău. Omul a scos la mal uneltele de pescuit și a făcut următorul pas logic. "Am cerut ajutorul autorităților. Am sunat mai întâi la Garda de Coastă, pentru că dânșii sunt cei care mi-au controlat de mai multe ori activitatea de-a lungul timpului și mi-am imaginat că ei se vor putea ocupa de acest caz. Cei de acolo, însă, mi-au răspuns că problema mea nu este de competența lor și m-au trimis să vorbesc cu reprezentanții Poliției Năvodari", povestește bărbatul.

"BĂTAIE DE JOC" Omul spune că nici cea de-a doua "ușă" deschisă nu a fost una norocoasă. "Am făcut așa cum am fost îndrumat. Am luat legătura cu cei de la Poliția Năvodari, iar ei mi-au explicat că, în situația în care fapta a fost comisă pe mare, ei nu pot porni cercetările. Mi-au transmis să discut cu cei de la Garda de Coastă sau de la Poliția Port. Având în vedere faptul că deja vorbisem la Garda de Coastă fără folos, am sunat la Poliția Portului Midia. L-am contactat direct pe șeful de acolo, căruia i-am spus ce s-a întâmplat și l-am rugat să trimită pe cineva ca să facă o constatare a acestei infracțiuni. El mi-a răspuns că momentan este plecat la Constanța și că poate vine mâine (n.r. - azi). Am mai vorbit cu un lucrător de acolo, dar până la această oră (n.r. - 15.00) nimeni nu s-a obosit să ajungă aici, în condițiile în care dau telefoane de la 5.30. Mi se pare o bătaie de joc ceea ce se întâmplă. În 15 ani de când activez în acest domeniu, nu am avut nicio problemă, nu am comis nicio abatere. Îmi plătesc taxele la timp, impozitele, tot, am luat de-a lungul timpului toate autorizațiile care erau necesare pentru a-mi desfășura activitatea, iar când am nevoie de ajutorul instituțiilor abilitate, mi se întoarce spatele. Nu mi se pare normal ce se întâmplă și nu cred că așa ar trebui să funcționeze sistemul", a declarat Ilie Brândău.

Ce nu i s-a răspuns bărbatului când a încercat să găsească o instituție care să-i preia sesizarea a fost faptul că un cetățean poate să depună o reclamație la o structură de poliție ce nu are în competență zona în care a fost comisă fapta. Poți, spre exemplu, să reclami la Constanța faptul că ai fost tâlhărit în București. Când se constată că altcineva trebuie să facă cercetări pe marginea plângerii, cazul este, pur și simplu, declinat. În plus, se întâmplă adeseori ca diverse infracțiuni să fie constatate de oameni ai legii ce nu au competență pentru continuarea cercetărilor în spețele cu pricina. În astfel de situații, dosarele sunt trimise apoi la colegii lor de breaslă care pot efectua ancheta necesară.