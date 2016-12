Plîngere împotriva cuţitarului din Năvodari

Tînărul înjunghiat în urma unei altercaţii în trafic va depune plîngere împotriva agresorului. Tatăl victimei susţine că nu se va lăsa pînă nu se va face dreptate, iar cel care i-a înjunghiat fiul nu va suporta rigorile legii. „Fiul meu mi-a spus că mergea în spatele agresorului, Alexandru Contur. Acesta avea o viteză foarte mică iar din cauza traficului nu putea să îl depăşească. L-a claxonat dar a continuat să meargă la fel. La un moment dat tînărul a tras pe dreapta iar fiul meu a oprit şi el şi s-a dus să vorbească cu şoferul. Atunci agresorul a scos un cuţit şi l-a tăiat. E adevărat că s-au certat şi s-au înjurat însă nu este normal să scoţi cuţitul şi să ataci“, a declarat Ion Ciobanu, în vîrstă de 48 de ani, tatăl lui Dumitru Ciobanu, tînărul înjunghiat. În momentul în care a aflat de incident, Ion Ciobanu se afla la Bucureşti. „Am venit cît am putut de repede acasă şi am mers direct la spital. Dumitru nu s-a întîlnit cu nimeni şi nici nu a căzut la înţelegere cu agresorul. Un prieten de-al lui Alexandru l-a sunat pe unul dintre băieţii cu care fiul meu era în maşină şi i-a spus că ar fi bine să se împace. O să depunem plîngere, nu vrem să lăsăm treaba asta aşa. Nu este normal ce a făcut. Fiul meu are o tăietură de şapte centimetri şi trebuie să îi pună acum altă meşă pentru că nu se opreşte sîngerarea“, a menţionat Ion Ciobanu. Poliţiştii spun că au demarat o anchetă în acest caz şi că aşteaptă ca victima să depună plîngere. „Din cîte am înţeles expertiza medico-legală a arătat că victima are nevoie de 14 zile de îngrijiri medicale. Astfel, agresorul se va alege cel mai probabil cu dosar penal pentru vătămare corporală“, a declarat cms şef Mihail Tănăselea, comandantul Poliţiei Năvodari. Reamintim că, luni, în jurul orei 16.00, poliţiştii au fost sesizaţi că în zona taberei din Năvodari a avut loc un conflict. Oamenii legii spun că, din primele cercetări, a reieşit faptul că totul a pornit de la o şicanare în trafic. Dumitru Ciobanu, în vîrstă de 23 de ani, le-a spus poliţiştilor că, în timp ce conducea, a fost deranjat de şoferul unui autoturism Peugeot, model 406, înmatriculat în Bulgaria cu numărul CB-2363-LB. După un schimb de replici şi cîteva claxoane, cei doi şoferi au oprit pe partea dreaptă a drumului. Dumitru Ciobanu s-a luat la ceartă cu celălalt şofer, Alexandru Contur, în vîrstă de 22 de ani, care a scos un cuţit şi l-a înjunghiat. Imediat după incident, agresorul a urcat în maşină şi a demarat în trombă spre Constanţa. Victima a fost transportată cu o ambulanţă la spital, unde a fost dusă în sala de operaţie pentru a fi supusă unei intervenţii chirurgicale.