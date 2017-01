Plîngere penală împotriva fratelui interlopului „Cristel”

În urmă cu cîteva zile, la Serviciul Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa a fost depusă o sesizare care-l vizează pe fratele lui Cristian Gheorghiu, zis „Cristel”, unul dintre capii grupării interlope controlate de fraţii Vasea. Autorul plîngerii penale este nimeni altul decît Stilla Sarafu, cel care în urmă cu cîteva luni a căzut victima unei violente reglări de conturi petrecute în incinta unei săli de bowling din zona Piaţa Roşu. În urma violenţelor, agresorii Mihăiţă Vasea, zis Miţu, fratele acestuia, Traian Vasea, Victor Şerban, zis Gogu, Sali Usein, zis Usi şi Cristian Gheorghiu, au fost arestaţi preventiv şi au fost trimişi în judecată sub acuzaţia de tentativă de omor. Victima Sarafu Stilla spune că a formulat plîngere împotriva fratelui lui Cristel, întrucît, în ultimele zile, ar fi fost ameninţat şi a fost chiar urmărit de acesta şi de persoane din anturajul lui Cristel. Stilla spune că acum patru zile se afla împreună cu cîţiva prieteni la o petrecerea pe o terasă din Mamaia. „Tot timpul cît am fost la petrecere, în faţa terasei a stat un Chevrolet Kallos cu numere de leasing, maşină în care se aflau trei persoane. Nu am dat importanţă maşinii decît atunci cînd am plecat să conduc pe cineva pînă în zona Inel II. Am sesizat că maşina s-a luat după mine. Am condus cam o oră şi jumătate, învîrtindu-mă prin oraş pentru a mă convinge că într-adevăr sînt urmărit. Am sunat cîţiva prieteni şi pe aleea blocului unde stau am reuşit să oprim maşina. Atunci am văzut că în dreapta şoferului era fratele lui Cristel. Nu ne-am atins de ei şi doar am încercat să aflăm de ce s-au ţinut după mine atîtea ore. Bineînţeles că niciunul dintre cei aflaţi în maşină nu a recunoscut ceva”, a povestit Sarafu Stilla. Acesta a adăugat că este convins că intenţia celor trei era aceea de a-i incendia autoturismul, întrucît de cîteva zile, a primit mai multe ameninţări prin „intermediari”. „Cred că vor să mă intimideze şi să renunţ la plîngerea penalăpe care am formulat-o împotriva lui Cristel”, a spus Sarafu. La rîndul lor, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale confirmă faptul că Sarafu Stilla a depus plîngere împotriva fratelui lui Cristian Gheorhiu şi că vor efectua cercetări pentru a stabili dacă asupra victimei implicată în proces sînt efectuate presiuni sau intimidări.