Plitele, uscătoarele de rufe şi notebook-urile, cele mai căutate bunuri cu folosinţă îndelungată

Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată a scăzut cu 6,3% în ultimul trimestru al anului trecut, la 742 milioane euro, cel mai important declin fiind înregistrat de electrocasnicele mari, în timp ce sectorul IT este singurul care a raportat creştere, potrivit datelor firmei de cercetare GfK. Alte categorii care au înregistrat scăderi ale vînzărilor în ultimele trei luni ale anului trecut sînt produsele electrocasnice mici (-8,6%), foto (-8,2%) şi electronice (-8%), în timp ce piaţa terminalelor mobile a stagnat, iar sectorul IT a fost singurul care a raportat creştere, potrivit studiului GfK Temax. „În mod evident, trimestrul patru a fost slab în comparaţie cu aşteptările. Produsele avînd caracteristici superioare şi preţurile mai mici nu au putut contrabalansa efectele crizei financiare mondiale care au fost resimţite la noi în ţară cu precădere în luna decembrie. Deşi condiţiile de creditare şi creşterea ratei şomajului au determinat consumatorul să fie mai prudent în ultimul trimestru din 2008, rămîne totuşi de văzut în ce măsură vor influenţa aceşti factori climatul de consum în 2009”, a declarat managing director GfK România, Andi Dumitrescu. În ciuda evoluţiei din ultimul trimestru, piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată a înregistrat o creştere de 11,5% în 2008, la 2,47 miliarde euro. Electrocasnicele mari, care au avut cel mai important declin în trimestrul patru, de 18,7%, au înregistrat un trend negativ şi pe întreg anul 2008, cu o scădere a vînzărilor de 2,7%. “Singurele două categorii de produse care au arătat rate de creştere de-a lungul întregului an, au fost plitele şi uscătoarele de rufe. Totuşi, aceste categorii au avut cea mai scăzută pondere în valoarea vînzărilor întregului sector, de aceea nu au putut împiedica descreşterea pe total”, arată GfK. Electronicele au înregistrat, de asemenea, scăderi ale vînzărilor în ultimul trimestru, de 8%, ajungînd la 155 milioane euro. Cel mai important segment, reprezentat de vînzările de televizoare cu plasmă şi LCD, a înregistrat în ultimele două trimestre ale anului 2008 o creştere moderată, în timp ce toate celelalte produse electronice monitorizate în cadrul studiului au avut pierderi în ultimele trei luni ale anului. Evoluţia pe întreg anul 2008 a electronicelor a fost pozitivă, cu o creştere a vînzărilor de 12,2%. “Mai mult decît atît, evoluţia pozitivă pe piaţa de electronice nu vizează numai segmentul televizoarelor cu ecran plat, dar şi vînzările de MP4 players şi console de jocuri video”, se spune în studiu. Sectorul IT a fost singurul care a înregistrat o creştere în ultimul trimestru, de 1,8%, la 258 milioane euro, supremaţia în vînzări fiind deţinută de notebook-uri, care au continuat să atingă rate de creştere pozitive în fiecare trimestru al lui 2008. “Aceasta se datorează faptului că eroziunea constantă de preţ la notebook-uri le-au făcut accesibile consumatorilor, din ce în ce mai interesaţi de mobilitate”, potrivit GfK. GfK Temax România este un indicator dezvoltat de GfK Retail and Technology pentru a monitoriza piaţa produselor de folosinţă îndelungată. Raportul GfK Temax este publicat la nivel internaţional, iar concluziile se bazează pe studiile efectuate în panelul de retail al GfK Retail and Technology, care include date de vînzări de la peste 190.000 de magazine din lume.