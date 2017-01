Ploaia nu a putut opri caravana ciclistă a Turului Dobrogei

Ieri dimineaţă, plutonul multicolor al Turului Dobrogei, format din 58 de ciclişti de la 12 echipe din România şi Bulgaria (pe cele trei secţiuni de concurs: juniori, tineret şi elită), a plecat la drum, pentru prima oară după Revoluţie. Startul festiv s-a dat la Sala Sporturilor, în prezenţa preşedintelui comitetului de organizare, Petrică Munteanu, a directorului Direcţiei pentru Sport, Elena Frîncu, şi secretarului general al Federaţiei Române de Ciclism şi Triatlon, Vasile Selejan. A urmat defilarea cicliştilor pe bulevardele Constanţei (sub ochii mirat-admirativi ai trecătorilor, prea puţin obişnuiţi cu astfel de competiţii... poate doar de la televizor, unde Danilo Di Luca face legea în Il Giro) şi prin staţiunea Mamaia. A fost practic bun-găsitul lor, adresat spectatorilor care îi vor petrece în cele patru zile de concurs. Prima mare bătălie (respectînd scara) a fost contratimpul individual de cinci kilometri, din dreptul Hotelului Caraiman pînă la Aqua Magic. ”A fost binişor... Traseul bun, în uşoară urcare, iar şoseaua în stare excelentă. Doar că am plecat tare şi mi s-au înmuiat picioarele destul de repede”, a declarat epuizat la sosire Adrian Bumbul, de 17 ani, component al echipei CS Ciclism Bilal 2000 Constanţa de un an şi jumătate. Şi el, şi colegul de echipă Alex Căpuşan au parcurs distanţa cu o viteză medie de aproape 40 de km/h. ”A fost un contratimp dificil, cu vînt schimbător. Spre final am rămas fără resurse şi timpul nu a fost grozav pentru mine. Este încă devreme pentru a stabili strategii, dar echipele vor începe să lucreze pentru lideri, aşadar sînt optimist”, a spus unul dintre favoriţii grupei tineret, Marius Petrache, de la Olimpia Delma 2003 Medgidia. Cel mai bun timp l-a scos juniorul Ionel Rusu, de la CS Olimpic Cîmpulung Muscel (6’24” - tricou alb), tricou galben (lider la sub 23 de ani) devenind Laszlo Madaras, de la aceeaşi echipă, care a monopolizat podiumul.

Etapa inaugurală s-a decis la sprint

Prima etapă de fond, pe traseul Constanţa - Mangalia şi retur (80 km), a fost una liniştită din punct de vedere sportiv, cicliştii alegînd prudenţa atacurilor furibunde. Nu şi meteorologic... un adevărat potop abătîndu-se asupra plutonului compact în dreptul localităţii 23 August. Din fericire, ploaia nu a făcut victime, singurul incident de cursă, o căzătură în care au fost angrenaţi trei ciclişti, survenind la km 60, însă ei au terminat etapa. Plutonul a rulat rapid (viteza medie rămînînd în jur de 35 km/h), iar victoria s-a decis, inevitabil, la sprint, animat de formaţiile Dinamo Bucureşti şi Olimpia-Delma 2003 Medgidia. Primii au controlat mai bine ultimii metri şi au cîştigat etapa prin Răzvan Jugănaru, podiumul fiind completat de Mihai Malacu şi Marius Petrache (Delma Medgidia). Echipa dobrogeană şi-a depus candidatura pentru victoria finală, promiţînd o strategie ofensivă pentru etapa-regină de astăzi, Constanţa - Negru Vodă - Mangalia şi retur (130 km), care începe la ora 10.00, de la Sala Sporturilor. Festivitatea de premiere, oficiată de preşedintele de cursă Petrică Munteanu, a încheiat prima zi în turul Dobrogei, una de încălzire pentru evenimentele ce vor stabili ierarhia finală. Cicliştii de pe podium la cele trei categorii au fost premiaţi de organizatori cu 300 lei, 200 lei, respectiv 100 lei.

Clasament contratimp - juniori: 1.Ionel Rusu (Olimpic Cîmpulung) 6’24”, 2.Martin Gaber (Dinamo-Secrom Bucureşti) +8”, 3.Pavlin Balinski (Bulgaria) +14”; tineret: 1.Laszlo Madaras (Olimpic Cîmpulung) 6’44”, 2.Catrinu Cojocaru (Olimpic Cîmpulung) +21”, 3.Mihail Rusu (Olimpic Cîmpulung) +25”; seniori: 1.Marian Frunzeanu (Conpet-Petrolul Ploieşti) 6’58”, 2.Carol Novak (Intersport Miercurea Ciuc) +2”, 3.George Anghelache (Dinamo) +10”.

Clasament etapa I - 1.Răzvan Jugănaru (Dinamo) 1h53’48”, 2.Mihai Malacu (Delma Medgidia) acelaşi timp, 3.Marius Petrache (Delma Medgidia) a.c.; clasamentele la juniori şi seniori vor fi stabilite în urma analizei video, la fel şi tricourile distinctive, ce vor pleca în etapa de astăzi.