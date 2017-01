Ploaie cu găleata

18:04:12 / 19 Iulie 2014

Diavolilor

Cum puteți ponegri o femeie cinstita si cu frica lui Dumnezeu. Sunteți niște diavoli. Apărați un primar mai HOT decât Pintilie. Laudati in mincinos mai mare decât Pinocchio. A câștigat prin vot ? Așa cred boi care votează PNL si așa propagati voi. Nu care am fost pe lângă voi am văzut cum se poate fura la vot. Am avut alături miliția,jandarmii,oficiantii de la 112,unii de la parchet si șefii din Secțiile de votare. Am fost acolo,știm cum se fura ,vom fi cu ochii pe voi. Marian Pinocchio nu are mai mult de 10,2% acum si scade. Dna Vicesa Principesa are 19,3% la o notorietate de 58%. Ghici cine va fi conducătorul Medgidiei. Lăsați-l pe Marean si lingusiti-va pe lângă Doamna.