Ploaie de stele căzătoare

În această perioadă, mai exact pînă pe 21 noiembrie, are loc o ploaie de stele, curentul astronomic fiind numit Leonide, după denumirea conselaţiei în dreptul căreia se produce acest fenomen. Potrivit afirmaţiilor specialiştilor de la Planetariul din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, în noaptea de sîmbătă spre duminică, între orele 3.00 şi 6.00, se va înregistra maximul curentului de meteori. Cei care vor privi cerul vor putea observa între 50 şi 100 de meteori (stele căzătoare) pe oră. Leonidele sînt resturile cometei Temple-Tuttle, ce trece pe lîngă Soare o dată la 33 de ani. În perioada 1998-2002, Pămîntul a trecut, în fiecare an, printr-o regiune plină de praful lăsat de nucleul cometei în 1998. În acest an, Pămîntul va trece prin regiunea pe unde cometa a trecut în 1932. Ultima oară cînd planeta noastră a trecut pe acolo, în 1966, s-a produs declanşarea ploii de stele, atunci observîndu-se între două mii şi trei mii de meteori pe oră. “Ceea ce oamenii numesc din vechime este, de fapt, o particulă foarte mică, sub 1 mm diametru, ce a intrat în atmosfera Pămîntului şi, la frecarea cu aerul, a luat foc. Toate acestea vor putea fi observate numai dacă cerul va fi senin. Pentru a observa ploaia de stele nu vor fi necesare instrumente astronomice, meteorii putînd fi observaţi cu ochiul liber“, a declarat Simona Cosneanu, specialist al Planetariului Constanţa. Pe lîngă stelele căzătoare se vor putea observa seara planetele Uranus şi Neptun, precum şi stele, roiuri stelare şi galaxii.