Ploaie de stele pe Croazetă

Brad Pitt şi Angelina Jolie, Johnny Depp şi Vanessa Paradis, Penélope Cruz şi Javier Bardem, dar şi Sean Penn şi Scarlett Johansson se numără printre cuplurile celebre care vor fi prezente la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes, în acest an, care va avea loc în perioada 11 - 22 mai, un anunţ oficial urmând să fie făcut astăzi. Carla Bruni-Sarkozy va debuta ca actriţă la ediţia de anul acesta, în filmul ”Midnight in Paris”, regizat de Woody Allen. Pelicula va fi proiectată în deschiderea Festivalului de la Cannes, pe 11 mai. Printre filmele care vor avea premiera la Cannes se numără ”Tree of Life”, cu Brad Pitt şi Sean Penn, în regia lui Terence Malick, ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, cu Johnny Depp şi Penelope Cruz şi ”Midnight in Paris”, de Woody Allen. Actorul american Robert De Niro va fi preşedintele juriului la Festivalul de Film de la Cannes. Un alt eveniment important al festivalului va fi un tribut adus regretatei actriţe Elizabeth Taylor, care a încetat din viaţă anul acesta, pe 23 martie. Actriţa americană Faye Dunaway, fotografiată în 1970, de cineastul new-yorkez Jerry Schatzberg, a fost desemnată imaginea celei de-a 64-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes.

În ultimii ani, românii au fost răsfăţaţii Festivalului de la Cannes, plecând de fiecare dată cu câte un premiu. Astfel, valul de apreciere din partea festivalului a început în 2005, când Cristi Puiu a luat marele premiu al secţiunii Un Certain Regard, cu ”Moartea domnului Lăzărescu”. De atunci, pe Croazetă, aprecierile criticii au fost dublate de premiile juriului. În 2006, Dorotheea Petre a luat premiul de interpretare al secţiunii Un Certain Regard, pentru prestaţia din filmul ”Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii”, de Cătălin Mitulescu, pentru ca 2007 să fie anul unei duble victorii: Palme d\'Or pentru ”4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, de Cristian Mungiu şi premiul Un Certain Regard pentru ”California dreamin\' (nesfârşit)”, de Cristian Nemescu. Anul 2008 a adus încă un Palme d\'Or pentru România, de data aceasta pentru scurtmetrajul ”Megatron”, de Marian Crişan. În 2009, Corneliu Porumboiu a fost dublu premiat la Un Certain Regard, pentru ”Poliţist, adjectiv”, premiul juriului şi premiul FIPRESCI.