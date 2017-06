Ploaie, vânt, soare, protestul finanțiștilor rezistă

Aproximativ o sută de angajați ai Agenției Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Constanţa au ieșit și marți să protesteze, nemulțumiți că noua lege a salarizării va duce la o reducere a lefurilor. Ei au întrerupt lucrul dis-de-dimineață şi s-au adunat în curtea Trezoreriei de pe strada Mircea cel Bătrân. Activitatea cu publicul a fost blocată, în a doua zi de grevă spontană. Și la Arad a fost la fel, toți cei 450 de salariați ai AJFP ieșind în stradă. „Am continuat protestele din cauza aceluiaşi motiv - legea salarizării şi în special grilele din actul normativ, unde noi ne situăm la un coeficient de 1,96, pe o treaptă de la 1 la 12. Miercuri, la Bucureşti, are loc o întânire cu ministrul Finanţelor şi vedem ce ni se promite, ce se negociază, ce se poate obţine, sperăm să ne bage cineva în seamă“, a declarat liderul de sindicat din cadrul AJFP Arad, Ioan Trifa. Reamintim că aproximativ 1.000 de salariați au protestat, luni, în fața Ministerului Finanțelor Publice, pentru a atrage atenția că noul proiect al legii salarizării duce la reduceri salariale, fără a ține cont de complexitatea și importanța activității angajaților MFP. Potrivit unui comunicat transmis de Sed Lex, aproape 22.000 de salariați din Finanțe au protestat în toată țara. Totodată, președintele ANAF, Bogdan Stan, a declarat că propunerile de modificare a legii salarizării au fost depuse la Guvern - „Nemulțumirile sindicatelor sunt legate de legea salarizării. Am avut deja discuții cu liderii. Le-am ascultat revendicările. Am depus la Guvern propunerile de modificare a legii, în sensul eliminării discrepanțelor și al menținerii sporului de 15%. În mod onest și deschis suntem în dialog permanent cu aceștia. Le solicit și pe această cale să își reia lucrul și îi asigur că în calitatea mea de președinte voi face demersurile necesare pentru ca nemulțumirile lor să fie auzite și să găsim soluții în vederea bunei funcționări a activității instituției“.

BLOCAJ ILEGAL? Pe de altă parte, marți, Stan le-a solicitat șefilor din direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, în cadrul unei videoconferințe, să asigure o bună funcționare a activității instituției în relația cu contribuabilii, pe fondul protestului din ultimele zile - „Ni s-au raportat mai multe situații în care plățile către Trezorerie au fost refuzate de către funcționari care protestau. În multe administrații financiare, încasările au fost afectate, din cauza protestelor înregistrate inclusiv la punctele de lucru ale departamentelor de Trezorerie si contabilitate publică. Le cer să nu mai blocheze activitatea - este ilegal. Mi-am exprimat deschiderea pentru un dialog permanent cu liderii de sindicat“. Desigur, Stan nu pare să înțeleagă conceptul de protest...