Ploi de vară la început de toamnă

Toamna părea că vrea să-şi intre în drepturi încă din primele zile ale lui septembrie. Ploile, vijeliile şi temperaturile scăzute i-au cam speriat pe cei care iubesc anotimpul călduros, mai ales pe turiştii veniţi la malul mării, care sperau să obţină un bronz frumos. Dar fenomenele meteo nefavorabile de acum câteva zile nu au fost decât un avertisment, iar acum, soarele şi-a făcut din nou apariţia. Nici mercurul din termometre nu a rămas la acelaşi nivel, ci a început să urce peste valorile normale ale acestei perioade. Chiar dacă meteorologii anunţă în următoarele zile averse slabe de ploaie, temperaturile vor fi în creştere treptată, de la medii de 23 de grade Celsius până la 28 de grade C în Dobrogea. În aceste zile, constănţenii sunt sfătuiţi să nu îşi uite umbrelele acasă atunci când pleacă la muncă sau la plimbare. Vor fi condiţii de ploaie începând de astăzi şi până în weekend. Dar hainele groase încă nu au motive să le scoată din şifonier. Vremea se menţine caldă, cu valori maxime cuprinse între 24 şi 28 de grade C, iar minimele se vor situa între 15 şi 18 grade C. Potrivit specialiştilor, din cauza temperaturilor ridicate vor fi averse de ploaie slabe şi descărcări electrice, specifice sezonului cald.

Şi la munte temperaturile sunt în creştere, chiar dacă primele zile din septembrie au adus cu ele şi prima ninsoare din acest sezon. Primii fulgi de nea au căzut în Masivul Retezat, la peste 2.000 de metri altitudine, după ce temperaturile au scăzut foarte mult în timpul nopţii. Dar cei care şi-au plănuit pentru această perioadă o vacanţă în staţiunile montane nu vor avea ce regreta. În următoarele zile, valorile maxime vor fi în creştere şi vor fi cuprinse între 14 şi 16 grade C. Nopţile vor fi mai răcoroase, mercurul din termometre indicând între 6 şi 8 grade C. O scădere a temperaturilor este anunţată după data de 13 septembrie, însă acestea se vor menţine relativ constante şi normale climatologic.