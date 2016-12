Ploi în Dobrogea!

Meteorologii anunță că, în următoarea perioadă, dobrogenii vor avea parte de vreme închisă, cu ploi, chiar și sub formă de aversă, iar temperaturile vor fi ceva mai scăzute decât în mod normal. Potrivit prognozei meteo publicate de Centrul Regional de Meteorologie Dobrogea, astăzi, vremea va fi în general închisă și se va răci ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi temporar noros, iar pe arii relativ extinse vor fi ploi, în general slabe cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 13 grade Celsius, iar cele minime între 4 și 7 grade C. Izolat va fi ceață. Mâine, vremea se menține în general închisă și va continua să se răcească. Cerul va fi mai mult noros și pe arii relativ extinse vor fi ploi, chiar și sub formă de aversă. Cantitățile de apă cumulate vor fi însemnate, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 11 grade C, iar minimele se vor situa între 5 și 7 grade C. Duminică, 29 martie, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi temporar noros și, mai ales în timpul zilei, local va mai ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale ziua, apoi va slăbi în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 11 grade C, iar cele minime între 3 și 6 grade C.