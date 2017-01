Ploi torenţiale, trăznete şi vânt. Vezi când și unde!

Meteorologii au anunțat ploi torenţiale, descărcări electrice şi vânt în toată țara, iar pe arii restrânse grindină, potrivit unei informări transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă de ieri, de la ora 7.00, și până astăzi, la ora 23.00. Instabilitatea atmosferică se va accentua astăzi, între orele 7.00 şi 23.00, mai ales în vestul, centrul şi nordul ţării, precum şi în zonele montane şi submontane, unde vor fi averse, frecvente descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul teritoriului, instabilitatea atmosferică se va manifesta local, mai ales în orele serii, se arată în informarea transmisă de ANM. Nici Dobrogea nu scapă de vremea rea. Cu toate că temperaturile se mențin la valori ridicate, ajungând până la 27 de grade Celsius, vremea va deveni instabilă și îşi vor face apariţia ploile însoţite de descărcări electrice. Astăzi, temperaturile maxime se vor încadra între 19 şi 27 de grade Celsius, iar cele minime între 13 și 16 grade C. Nici mâine nu scăpăm de averse şi, posibil, grindină, iar maximele termice vor fi cuprinse între 19 și 25 de grade C. Sâmbătă, 16 mai, temperaturile vor mai scădea puțin, astfel că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade C, iar minimele între 12 și 15 grade C. În continuare sunt posibile ploi.