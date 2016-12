Ploi, vijelii şi grindină în toată ţara

Veşti proaste de la meteorologi! După soare şi temperaturi generoase, specialiştii ne avertizează că vom avea parte în următoarele două zile de ploi, vijelii şi grindină. Potrivit unei informări a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), instabilitatea atmosferică se va accentua treptat în majoritatea zonelor, începând de astăzi după-amiază, mai întâi în jumătatea vestică, unde vor fi averse, descărcări electrice şi intensificări ale vântului, apoi, până mâine seară, în centrul, sudul şi estul ţării. Informarea emisă duminică de ANM este valabilă de astăzi, ora 14.00, până mâine, la ora 22.00. „În intervalul menţionat, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat în majoritatea zonelor, începând din vest. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului şi posibil grindină. Izolat, cantităţile de apă vor depăşi 20 - 25 l/mp”, se arată în avertizarea meteorologică. ANM a precizat că aceste fenomene vor fi mai frecvente în a doua parte a zilei de astăzi, în regiunile din jumătatea vestică, apoi se vor manifesta local şi temporar în centrul, sudul şi estul teritoriului. Astăzi, la Constanţa, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 şi 18 grade Celsius, iar cele minime între 7 şi 10 grade Celsius.

VULNERABILI LA SCHIMBĂRILE METEO Peste 190 de ţări au aniversat, ieri, 64 de ani de la prima atestare a Zilei Mondiale a Meteorologiei, tema aleasă pentru acest an fiind „Apă şi energie, vreme şi climă: implicarea tinerilor pentru un viitor sustenabil”. În cadrul conferinţei Organizaţiei Mondiale de Meteorologie (OMM) din iulie 2006, de la Espoo - Finlanda, s-a evidenţiat faptul că, deşi clima este într-adevăr o resursă, oamenii sunt foarte vulnerabili la variabilitatea şi schimbarea acesteia. Potrivit datelor OMM, 2010 a fost cel mai cald an din istoria măsurătorilor meteorologice, situându-se la acelaşi nivel cu anii 1998 şi 2005, întrucât diferenţele relative dintre cei trei ani se află în marja de eroare admisă. În plus, în deceniul 2001-2010, media temperaturii globale a fost cu aproximativ o jumătate de grad mai mare decât media perioadei 1961-1990, fiind, în acelaşi timp, cea mai ridicată medie a unui deceniu de la începerea observaţiilor climatice instrumentale. O altă analiză întocmită de către forul mondial arată că, în ultimii peste 30 de ani, dezastrele naturale au costat viaţa a peste două milioane de oameni.